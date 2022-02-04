Kaptan Kalbe oyunun galası yapıldı: Nilgün Belgün ve Bekir Aksoy başrolde

Nilgün Belgün ve Bekir Aksoy'un kadın-erkek ilişkilerini üç farklı hikaye ile anlattığı müzikli komedi Kalptan Kalbe oyunun galası Trump Sahne'de yapıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 04.02.2022 - 15:35

Kaptan Kalbe oyunun galası yapıldı: Nilgün Belgün ve Bekir Aksoy başrolde - 1

Nilgün Belgün ve Bekir Aksoy'un dans performanslarının yanı sıra kadın-erkek ilişkilerine eğlenceli bir yorum getirdiği Kaptan Kalbe oyunu görücüye çıktı.

Kaptan Kalbe oyunun galası yapıldı: Nilgün Belgün ve Bekir Aksoy başrolde - 2

Galaya Nevra Serezli, Cihat Tamer, Oya Başar, Demet Akbağ, Emel Müftüoğlu, Oktay Kaynarca, Atilla Atasoy ve Nedim Saban'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.

Kaptan Kalbe oyunun galası yapıldı: Nilgün Belgün ve Bekir Aksoy başrolde - 3

Peter Quilter'in orijinal hikayesinden yola çıkarak Zeynep Anacan'ın çevirdiği oyunun sahneye uyarlamasını ve yönetimini Serkan Budak yaptı.

Kaptan Kalbe oyunun galası yapıldı: Nilgün Belgün ve Bekir Aksoy başrolde - 4

Yapımcılığı Epizot Görsel Sanatlar'ın gerçekleştirdiği oyunun müzik direktörlüğüne Metin Özülkü imza attı.


Kaptan Kalbe oyunun galası yapıldı: Nilgün Belgün ve Bekir Aksoy başrolde - 5

Oyun, 20 Şubat'ta İstanbul Kozzy Alışveriş ve Kültür Merkezi'nde, 22 Şubat'ta Bursa'da, 24 Şubat'ta İzmit'te, 26 Şubat'ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde, 27 Şubat'ta Antalya ve 28 Şubat'ta Denizli'de sahnelenecek.

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