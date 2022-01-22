Kar ressamı Simon Beck’ten kar üzerinde sanat eserleri

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Pek çok kişi için kar keyif, karda iz bırakma eğlencesi demek.
Kar üzerinde herkes kendince bir şeyler yapmayı denese de bu işi profesyonel bir çalışma alanına çevirmiş olan bir usta var dünyada.
İngiliz mühendis Simon Beck, 10 yıldır karlar üzerine geometrik şekiller çiziyor.
Bu iş, 1974’te İngiliz Oryantiring (Yön Bulma) Şampiyonası’nı kazandıktan sonra an Beck için mesleğe dönüştü.
Kar ressamı Beck, kendi bedenini ve kar ayakkabılarını kullanarak kar üzerinde resimler üretiyor.
Karda yürüyerek yaptığı resimlerden en ünlüsü Game of Thrones dizisi için Fransız Apler’inde hazırladı Stark sembolüydü. Beck, bu çalışmayı 13 saatte, 64 bin 800 adım atarak ve 32,5 kilometreyi aşarak tamamladı.
63 yaşındaki sanatçının her bir çalışması 10 saatten fazla sürüyor. Beck, hedeflediği eserini tamamlamak için ortalama 40 kilometre yol kat ediyor.
İşte Simon Beck'in kar resimlerinden en güzel örnekler...