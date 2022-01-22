Kar ressamı Simon Beck’ten kar üzerinde sanat eserleri

Türkiye soğuk hava dalgasının etkisi altında. Üstelik Balkanlar üzerinde daha da etkili olacak aşırı soğuklar bekleniyor. Meteoroloji 33 il için sarı 16 il için turuncu uyarı yaptı. İstanbul'da da beklenen kar yağışı başladı. Dün akşam saatlerinde başlayan kar nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 50'den fazla şehirde okullar tatil edildi. Özellikle kar yağışının konuşulduğu bugünlerde; kar ressamı Simon Beck'in, daha önce kendi bedenini ve kar ayakkabılarını kullanarak ürettiği resimleri derledik...

Haberler - ntv.com.tr

Kar ressamı Simon Beck’ten kar üzerinde sanat eserleri - 1

Pek çok kişi için kar keyif, karda iz bırakma eğlencesi demek.

Kar ressamı Simon Beck’ten kar üzerinde sanat eserleri - 2

Kar üzerinde herkes kendince bir şeyler yapmayı denese de bu işi profesyonel bir çalışma alanına çevirmiş olan bir usta var dünyada.

Kar ressamı Simon Beck’ten kar üzerinde sanat eserleri - 3

İngiliz mühendis Simon Beck, 10 yıldır karlar üzerine geometrik şekiller çiziyor.

Kar ressamı Simon Beck’ten kar üzerinde sanat eserleri - 4

Bu iş, 1974’te İngiliz Oryantiring (Yön Bulma) Şampiyonası’nı kazandıktan sonra an Beck için mesleğe dönüştü.

Kar ressamı Simon Beck’ten kar üzerinde sanat eserleri - 5

Kar ressamı Beck, kendi bedenini ve kar ayakkabılarını kullanarak kar üzerinde resimler üretiyor.

Kar ressamı Simon Beck’ten kar üzerinde sanat eserleri - 6

Karda yürüyerek yaptığı resimlerden en ünlüsü Game of Thrones dizisi için Fransız Apler’inde hazırladı Stark sembolüydü. Beck, bu çalışmayı 13 saatte, 64 bin 800 adım atarak ve 32,5 kilometreyi aşarak tamamladı.  

Kar ressamı Simon Beck’ten kar üzerinde sanat eserleri - 7

63 yaşındaki sanatçının her bir çalışması 10 saatten fazla sürüyor. Beck, hedeflediği eserini tamamlamak için ortalama 40 kilometre yol kat ediyor.

Kar ressamı Simon Beck’ten kar üzerinde sanat eserleri - 8

İşte Simon Beck'in kar resimlerinden en güzel örnekler...

Kar ressamı Simon Beck’ten kar üzerinde sanat eserleri - 9
Kar ressamı Simon Beck’ten kar üzerinde sanat eserleri - 10
Kar ressamı Simon Beck’ten kar üzerinde sanat eserleri - 11
Kar ressamı Simon Beck’ten kar üzerinde sanat eserleri - 12
Kar ressamı Simon Beck’ten kar üzerinde sanat eserleri - 13
Kar ressamı Simon Beck’ten kar üzerinde sanat eserleri - 14
Kar ressamı Simon Beck’ten kar üzerinde sanat eserleri - 15
Kar ressamı Simon Beck’ten kar üzerinde sanat eserleri - 16
Kar ressamı Simon Beck’ten kar üzerinde sanat eserleri - 17
Kar ressamı Simon Beck’ten kar üzerinde sanat eserleri - 18
Kar ressamı Simon Beck’ten kar üzerinde sanat eserleri - 19
Kar ressamı Simon Beck’ten kar üzerinde sanat eserleri - 20
Kar ressamı Simon Beck’ten kar üzerinde sanat eserleri - 21
Kar ressamı Simon Beck’ten kar üzerinde sanat eserleri - 22
Kar ressamı Simon Beck’ten kar üzerinde sanat eserleri - 23
Kar ressamı Simon Beck’ten kar üzerinde sanat eserleri - 24
Kar ressamı Simon Beck’ten kar üzerinde sanat eserleri - 25
Kar ressamı Simon Beck’ten kar üzerinde sanat eserleri - 26
Kar ressamı Simon Beck’ten kar üzerinde sanat eserleri - 27
Kar ressamı Simon Beck’ten kar üzerinde sanat eserleri - 28
Kar ressamı Simon Beck’ten kar üzerinde sanat eserleri - 29
Kar ressamı Simon Beck’ten kar üzerinde sanat eserleri - 30

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