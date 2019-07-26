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Kara Dul (Black Widow) çekimleri tehlikede

Avengers: Endgame sonrası Marvel'in en önemli projeleri arasında yer alan Kara Dul (Black Widow) filminin çekimleri tehlikeye girdi. İngiltere'de oluşturulan set alanının doğal yaşama zarar verdiği gerekçesiyle çekimlerin durdurulması istendi.

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    ABD'li oyuncu Scarlett Johansson'ın başrolünde oynadığı Black Widow (Kara Dul) filminin başı İngiltere'nin Surrey kontluğundaki mahalle heyetiyle dertte.

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    Marvel Stüdyoları, Hankley Common parkında çekilecek sahneler için kaza geçirmiş süsü verilen hurda helikopterler ve kulübelerden oluşturan set yüzünden Thursley mahalle heyetinin baskısıyla karşı karşıya kaldı.
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    Parktaki ilk sahneler çekirilirken ikinici sahneler için de 20-27 ağustos tarihleri belirlendi.

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    Ancak mahalleli, parktaki vahşi doğal yaşama zarar verdiği gerekçesiyle çekimlerin iptalini istedi.

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    Marvel Stüdyoları ise parka yerleştirilen helikopterlerle ilgili çekim izni beklediklerini açıkladı.
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