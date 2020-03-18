Kara Dul'un vizyon değişikliği Marvel'de zincirleme etki yaratır mı?

Corona virüs salgınının sinema etkisi devam ediyor. Marvel hayranlarının tüm çabalarına rağmen 1 Mayıs'ta seyirciyle buluşması beklenen Kara Dul'un (Black Widow) vizyon tarihi ertelendi. Scarlett Johansson'ın başrolünde olduğu projedeki değişikliğin, birbiriyle bağlantılı olan ve devam hikayeleri içeren Marvel Sinematik Evreni'ndeki tüm filmleri etkilemesi gündene geldi. Zincirleme etki için net bir cevap olmasa da tehlikede olan Marvel projeleri sıralandı.

Dünya çapında hızlı bir şekilde yayılan corona virüs, eğlence ve sinema sektörüne büyük bir etki yaptı. Ölmek için Zaman Yok, (No Time To Die) Hızlı ve Öfkeli 9, (Fast Furious 9) ile Sessiz Bir Yer 2 (A Quiet Place 2) gibi yüksek gişe beklentisi olan filmler, vizyon tarihlerini değiştirdi. Marvel hayranları Kara Dul'un (Black Widow) salgından etkilenmemesi için sosyal medyadan harekete geçse de başarılı olamadı. 

Scarlett Johansson'ın başrolünde olduğu ve 1 Mayıs 2020'de seyirciyle buluşması planlanan film süresiz olarak ertelendi. Ancak her projenin birbiriyle bağlantılı olduğu Marvel Evreni'nde Kara Dul'un ertelenmesi zircirleme etki olasılığını gündeme getirdi. Önümüzdeki iki yıla yayılacak Marvel Sinematik Evreni maceraları bir anda birbirine girdi ve nasıl bir planlama yapılacağı merak ediliyor. 

İşte Marvel Sinematik Evreni'nde geçen ve geleceği merak konusu olan projeler... 

Falcon & Winter Soldier

Dizinin çoğu Atalanta'da çekilse de Prag’da yer alan sahneler corona virüs salgını nedeniyle durduruldu. Stüdyodan, çekimlere sette devam etme ya da senaryo değişikliğiyle ilgili açıklama bekleniyor.

Doctor Strange In The Multiverse Of Madness 

İngiltere’deki Pinewood Stüdyoları’nda çekilmesi planlanan projenin gecikme ihtimali gündemde.
Bu nedenle gösterim tarihi bile değişebilir.

Thor: Love & Thunder

Thor: Love & Thunder’ın yönetmeni Taika Waititi prodüksiyon ekibinin nisanda Avustralya’ya gidip Thor 4 için çekimlere ağustosta başlamayı planladığını doğruladı. Ancak salgın nedeniyle olasi bir değişiklik Marvel Evreni'ni derinden etkileyebilir.

The Eternals

Çekimleri büyük ölçüde tamamlanan filmin başarısı uluslararası gişeye bağlı. San Diego Comic Con 2020 gibi önemli tanıtım etkinlikleri iptal edilmesi filmi etkileyeceğe benziyor. Vizyon takviminin değiştirilmesi ise şimdilik zor görünüyor.

WandaVision

Çekimleri çoktan tamamlanan WandaVision salgından en az etkilenecek proje olarak öne çıkıyor.
Çin pazarına dönük bir hamle olan Shang-Chi & the Legend of the Ten Rings, en büyük zararı görecek proje olarak ön plana çıkıyor. Stüdyo 2021 Çin Yeni Yılı tatiline denk gelen bir vizyon tarihi peşinde.
Hawkeye

2021 sohbaharında seyirciyle buluşması planlanan dizi, salgından etkilenmeyecek projeler arasında gösteriliyor.

Spider-Man 3 / Örümcek-Adam

Örümcek-Adam: Eve Dönüş 3 (Spider-Man: Homecoming 3) Marvel’in ertelemek istemeyeceği projelerin başında gösteriliyor. Ancak çekimleri New York’ta gerçekleştirilecek olan film her şey güvenli olana kadar bekletilebilinir. 

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