Kara Dul'un vizyon değişikliği Marvel'de zincirleme etki yaratır mı?

Dünya çapında hızlı bir şekilde yayılan corona virüs, eğlence ve sinema sektörüne büyük bir etki yaptı. Ölmek için Zaman Yok, (No Time To Die) Hızlı ve Öfkeli 9, (Fast Furious 9) ile Sessiz Bir Yer 2 (A Quiet Place 2) gibi yüksek gişe beklentisi olan filmler, vizyon tarihlerini değiştirdi. Marvel hayranları Kara Dul'un (Black Widow) salgından etkilenmemesi için sosyal medyadan harekete geçse de başarılı olamadı.