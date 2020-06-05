Kara Panter'in (Black Panther) çalıntı şarkı davası kapatıldı

Kara Panter (Black Panther) filminin sountrack'i hakkında açılan dava sonuçlandı. The Weeknd ve Kendrick Lamar ile Yeasayer, Pray For Me üzerindeki iddialarından vazgeçti.

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05.06.2020 - 11:20

Marvel Sinematik Evreni'nin en çok izlenen filmlerinden biri olan Kara Panter (Black Panther) geçtiğimiz Şubat ayında davalık oldu. Film için sountrack yapan The Weeknd ve Kendrick Lamar'ın hazırladığı parça, telif hakları nedeniyle mahkemeye taşındı.

Yeasayer isimli rock müzik grubu, Black Panther albümünün üçüncü şarkısı olan Pray For Me'nin çalıntı olduğunu iddia etti ve The Weeknd ile Kendrick Lamar'a dava açtı.

Yılın en çok dinlenen müzikleri arasında olan Pray For Me'nin, Yeasayer'in 2007 yılında çıkardığı Sunrise'ından alındığı ortaya çıktı.





Mahkemede Black Panther konusunda bir sonuca ulaşıldı. Beyazperde'nin haberine göre hem davacı olan Yeasayer grup üyeleri, hem de The Weeknd ve Kendrick Lamar tarafı, davanın reddi için başvurdu. Tarafların kendi arasında anlaşmasıyla dava kapandı.

Black Panther'in devam filmi 6 Mayıs 2022'de seyirciyle buluşacak.

Kara Panter'den fotoğraflar...

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