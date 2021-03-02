Karabük Valiliği'nden Paphlagonia açıklaması: Arkeolojik bir dokusu bulunamadı

02.03.2021 - 15:35
Karabük Valiliği, Gümüş Kanyonu’nda bulunan ve 'Paphlagonia Geçidi' olarak adlandırılan yer altındaki oluşumla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Valilik konu ile ilgili kurum kuruluş ve meslek uzmanlarından oluşan bir heyet teşkil edildiğini, alanda yapılan incelemenin ardından düzenlenen raporun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne sunulduğunu belirtti.
Açıklamada, 'Paphlagonia Geçidi' olarak adlandırılan oluşumun Safranbolu Kentsel Sit Alanı içinde yer almakla beraber kültür varlığı olarak tescilli olmadığının ifade edildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Arkeolojik bir dokusunun bulunmadığı, insan elinden çıkan herhangi bir ize rastlanılmadığı, bu oluşumun Safranbolu Kalesi ile bir bağının ya da bağlantısının olmadığı anlaşılmıştır."