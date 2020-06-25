Karadeniz müziğinin hüzünlü sesi Kazım Koyuncu anılıyor

Koyuncu, yeni grubuyla ilk albümü Va Mişkunan'ı (Bilmiyoruz) 1995'te yayınlarken sanatçı, bu yeni tarzıyla müzikseverler tarafından olumlu tepkiler aldı. Bu arada Dinmeyen grubu 1996'da Sisler Duvarı albümünü çıkarmasının hemen ardından, Zuğaşi Berepe grubu ise ikinci albümleri İgzas'tan sonra 1999'da dağıldı. Sanat
ında yenilikler ve denemeler yapmaktan kaçınmayan, Karadeniz müziğinin hem sert hem de duygusal yapısını eserlerine taşıyan Koyuncu'nun ilk kişisel albümü "Viya!" ise 2001'de müzik marketlerdeki yerini aldı.