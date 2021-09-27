Karahantepe'deki insan betimlemeleri ve üç boyutlu heykeller tarihe ışık tutacak

İNSAN HEYKELLERİ DİKKATİ ÇEKİYOR

Karul, Karahantepe'de şu ana kadar bulunan eserlerle Göbeklitepe'de çıkarılan eserlerin birbirine benzerlik gösterdiğini ancak ayrıştığı noktaların da olduğunu dile getirerek, "Karahantepe'de bugüne kadar yapmış olduğumuz kazılarda insana ait betimlerin, üç boyutlu heykellerin sayısı biraz fazla, sayısı fazla olunca da öne çıkıyorlar. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde bununla ilgili Karahantepe'de Neolitik İnsan Sergisi düzenlendi. Bu sergide de görülebileceği gibi çok sayıda insan başı, çifte insan başları ya da dikilitaşların üzerinde insan betimlemeleri gibi insan ögesinin sıkça işlendiği örneklerle karşılaştık" dedi.

Bu yönüyle Karahantepe'nin Göbeklitepe ile farklılaştığını söyleyen Karul, "Göbeklitepe'de daha sonraki yıllarda ileride yapılacak kazılarda insan betimlemeleriyle karşılaşılmayacağı ya da hiç olmadığı anlamına da gelmiyor. Ama bugüne kadar yapılan kazılarda Karahantepe'deki insan heykelinin sayısının fazlalığı dikkati çekiyor" diye konuştu.