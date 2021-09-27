Karahantepe'deki insan betimlemeleri ve üç boyutlu heykeller tarihe ışık tutacak

Anadolu Ajansı 27.09.2021 - 14:27
Neolitik dönemin önemli yerleşimleri arasında yer alan Şanlıurfa Karahantepe'de gün yüzüne çıkarılan eserler, 11 bin yıl önce yaşamış insanların sanatsal becerilerini gözler önüne seriyor.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi sınırlarında kalan Karahantepe'nin tanıtımının Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı törenle gerçekleştirilmesinin ardından Neolitik döneme ait önemli eserlerin bulunduğu ören yeri, tüm dünyanın dikkatini yeniden bu bölgeye çekti.
Karahantepe Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, Karahantepe'deki kazılara 2019 yılında başladıklarını, kısa sürede arkeolojik açıdan çok verimli iki sezon geçirdiklerini söyledi.
Kazılar sırasında çapı 23 metreyi bulan bir binanın açığa çıkarıldığını ve bunun büyük bir kısmının ana kayaya oyulmuş durumda olduğunu, yüzeyden 5,5 metre derinliğe ulaştığı bilgisini veren Karul, bunun çok büyük bir mühendisliğin sonucu inşa edildiğini belirtti.
İNSAN HEYKELLERİ DİKKATİ ÇEKİYOR
Karul, Karahantepe'de şu ana kadar bulunan eserlerle Göbeklitepe'de çıkarılan eserlerin birbirine benzerlik gösterdiğini ancak ayrıştığı noktaların da olduğunu dile getirerek, "Karahantepe'de bugüne kadar yapmış olduğumuz kazılarda insana ait betimlerin, üç boyutlu heykellerin sayısı biraz fazla, sayısı fazla olunca da öne çıkıyorlar. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde bununla ilgili Karahantepe'de Neolitik İnsan Sergisi düzenlendi. Bu sergide de görülebileceği gibi çok sayıda insan başı, çifte insan başları ya da dikilitaşların üzerinde insan betimlemeleri gibi insan ögesinin sıkça işlendiği örneklerle karşılaştık" dedi.
Bu yönüyle Karahantepe'nin Göbeklitepe ile farklılaştığını söyleyen Karul, "Göbeklitepe'de daha sonraki yıllarda ileride yapılacak kazılarda insan betimlemeleriyle karşılaşılmayacağı ya da hiç olmadığı anlamına da gelmiyor. Ama bugüne kadar yapılan kazılarda Karahantepe'deki insan heykelinin sayısının fazlalığı dikkati çekiyor" diye konuştu.
ÜÇ BOYUTLU LEOPAR TAŞIYAN İNSAN HEYKELİ
Prof. Dr. Karul, Karahantepe'de çıkarılan 3 boyutlu heykellerin en iyi örneklerinden birinin de sırtında leopar taşıyan insan heykeli olduğunu söyledi.
Karul, "Dikkati çeken unsur heykelde leoparın canlı betimlenmesi. Bu tür hayvanlar Göbeklitepe'de de kabartma halinde, bir atak saldırgan pozisyonunda betimleniyor" dedi.