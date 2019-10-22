Karakomik Filmler mi, 7. Koğuştaki Mucize mi? (18-20 Ekim Eylül 2019 Box Office Türkiye)
Geçtiğimiz hafta açılışını yaklaşık 615 bin seyirciyle yapan 7. Koğuştaki Mucize, ikinci hafta sonunda seyirci sayısını arttırarak 645.487 seyirci tarafından izlendi ve Box Office Türkiye liderliğini sürdürdü. 4-20 Ekim tarihleri arasında yaklaşık 5 milyon 470 bin seyirci salonlardaki yerini aldığı dönemde film, 276.086 kişi ile açılışını yapan Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'ini de 3'e katladı. Karakomik Filmler, Cem Yılmaz filmleri arasında Hokkabaz'dan sonra en kötü açılışı yapan ikinci film oldu. Vizyonun öne çıkan filmlerinden Joker ise 4. sırada kaldı. İşte 18-20 Ekim Eylül 2019 haftası gişe rakamları...
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1
Viking Kuşatması / Viking Siege
103
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2
Oray
358
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3
Vahşet Oteli / The Child Remains
1.821
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4
En Uzun Gece
2.257
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5
Karışma Bende
13.379
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6
Malefiz: Kötülüğün Gücü / Maleficent: Mistress of Evil
72.213
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7
Joker
164.466
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8
Kral Şakir Korsanlar Diyarı
224.023
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9
Karakomik Filmler
276.086
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10
7. Koğuştaki Mucize
645.487