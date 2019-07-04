Karakterler ile seslendirenler yüz yüze (Yeni Aslan Kral afişleri)
ntv.com.tr
90’lı yılların sevilen animasyonu Aslan Kral'ın (The Lion King), live action (canlı aksiyon) filmi olarak yeniden beyazperdeye gelmesine sayılı gün kalan Disney yeni afişler yayınladı. İşte Aslan Kral'ın karakterleri ile onları seslendirenlerin yüz yüze geldiği yeni afişler...
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1
Disney hayranlarının merakla beklediği Aslan Kral (The Lion King) filminin vizyon tarihi için geri sayım başladı. 90’lı yılların sevilen animasyonu Aslan Kral, live action (canlı aksiyon) filmi olarak yeniden beyazperdeye geliyor. Disney, 19 Temmuz’da vizyona girecek olan film öncesi filmin aslan karakterleri ile onları seslendiren isimlerin yüz yüze getirildiği yeni afişleri yayınladı. İşte Aslan Kral karakterleri ve seslendirenler...
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2
Nala: Beyonce
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3
Simba: Donald Glover
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4
Zazu, Pumbaa ve Timon: John Oliver, Seth Rogen ve Billy Eichner
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5
Scar: Chiwetel Ejiofor
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6
Sırtlanlar Azizi, Shenzi ve Kamari: Eric André, Florence Kasumba ve Keegan-Michael Key
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7
Sarabi: Alfre Woodard
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8
Nala ve Simba: Shahadi Wright Joseph ve JD McCrary