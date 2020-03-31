Karantina altında en önemli eserlerini üreten tarihi isimler

Isaac Newton

1665’te İngiltere’de vaba salgını yeniden hortladığında, Cambridge Üniversitesi’nde öğrenci olan Isaac Newton, evine çekilerek tüm zamanını kendi çalışmalarına adadı ve önemli bir yol kat etti. 1667 Mart'a kadar Woolsthorpe'taki çiftlikte kalan Newton bu dönemde kütle çekimi üzerinde düşünmeye başladı, diferansiyel ve integral hesaplamalarının temelini attı. Geçmişte alan, yay uzunluğu, tanjant bulma gibi eskiden kullanılan yöntemleri diferansiyel hesaplamayı temel alarak birleştirdi. Çiftlikte karanlık bir odada güneş ışığını bir prizmaya tutarak ışık tayfı oluşturdu ve beyaz ışığın tek başına bir birim olmadığını fark etti.