Karantina altında en önemli eserlerini üreten tarihi isimler

31.03.2020 - 10:06 | Son Güncelleme : 31.03.2020 - 10:14
William Shakespeare
1606’da İngiltere’yi vuran veba salgınında Londra’daki tüm tiyatrolar kapandı ve herkes karantinaya girdi. Shakespeare, evde bulunduğu süre boyunca Kral Lear, Macbeth, Antonius ve Kleopatra gibi yüzyıllar boyunca hatırlanacak eserlerini yarattı.
Giovanni Boccaccio
1347 - 1351 yılları arasında Avrupa'da büyük yıkıma yol açan veba salgını İtalya’yı da etkisi altına aldı. Yazar ve şair Giovanni Boccaccio, salgın Floransa şehrini Toskana kırsallarına çekildi. Bu dönemde, en büyük eseri olarak bilinen Decameron’u yazdı. Decameron, veba salgını sırasında aynı evde yaşamaya başlayan on insanın birbirine anlattığı toplam yüz hikayeden oluşan bir eser.
Thomas Nashe
İngiltere’de I. Elizabeth döneminde yaşamış bir oyun yazarı olan Nashe, 1592 yılında veba salgını Londra’yı etkisi altına aldığında İngiliz kırsallarına çekildi. Yazar, Summers’ Last Will and Testament adındaki ünlü eserini bu dönemde yazdı.
Edvard Munch
Çığlık isimli tablosuyla tanınan Norveçli ekspresyonist ressam, 1918-1920 yılları arasında 50 milyondan fazla kişiyi öldüren İspanyol Gribi nedeniyle Norveç’teki evinde mahsur kaldı. Resim yapmaya devam eden Munch, İspanyol gribine yakalandığı dönemde çizdiği oto portresinde kendini hasta yatağının önünde otururken resmetti.
Isaac Newton
1665’te İngiltere’de vaba salgını yeniden hortladığında, Cambridge Üniversitesi’nde öğrenci olan Isaac Newton, evine çekilerek tüm zamanını kendi çalışmalarına adadı ve önemli bir yol kat etti. 1667 Mart'a kadar Woolsthorpe'taki çiftlikte kalan Newton bu dönemde kütle çekimi üzerinde düşünmeye başladı, diferansiyel ve integral hesaplamalarının temelini attı. Geçmişte alan, yay uzunluğu, tanjant bulma gibi eskiden kullanılan yöntemleri diferansiyel hesaplamayı temel alarak birleştirdi. Çiftlikte karanlık bir odada güneş ışığını bir prizmaya tutarak ışık tayfı oluşturdu ve beyaz ışığın tek başına bir birim olmadığını fark etti.