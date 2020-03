Karantina altında en önemli eserlerini üreten tarihi isimler

Thomas Nashe

İngiltere’de I. Elizabeth döneminde yaşamış bir oyun yazarı olan Nashe, 1592 yılında veba salgını Londra’yı etkisi altına aldığında İngiliz kırsallarına çekildi. Yazar, Summers’ Last Will and Testament adındaki ünlü eserini bu dönemde yazdı.