Karantina bitmezse dünya nasıl olur?

Sanatçı Giovanni Garrone, bu sorunun cevabını veren bir çalışmaya imza attı. ‘Beyond’ (Öte) adlı projesinde, corona virüs nedeniyle küresel karantinanın etkilerini gözler önüne serdi. İşte, doğadaki insan varlığının görünmez oluşuyla birlikte yaşanabilecek değişime dair sanatçı öngörüsü...
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