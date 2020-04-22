Karantina bitmezse dünya nasıl olur?

Sanatçı Giovanni Garrone, bu sorunun cevabını veren bir çalışmaya imza attı. ‘Beyond’ (Öte) adlı projesinde, corona virüs nedeniyle küresel karantinanın etkilerini gözler önüne serdi. İşte, doğadaki insan varlığının görünmez oluşuyla birlikte yaşanabilecek değişime dair sanatçı öngörüsü...

22.04.2020 - 11:05

St. Peter’s Bazilikası, Vatikan
St. Mark’s Meydanı, Venedik
Özgürlük Anıtı, New York
Santa Croce, Floransa
Eyfel Kulesi, Paris
Paris
Katledilen Avrupalı Yahudiler Anıtı, Berlin
Metro istasyonu, Pyongyang, Kuzey Kore
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