Karantina günleri için Quentin Tarantino'nun en beğendiği 12 film
Karantina günlerini evde film seyrederek geçirenler için ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun favori filmleri yeni seçenekler sunabilir. İşte Rezervuar Köpekleri, Ucuz Roman, Soysuzlar Çetesi gibi kült filmlerin yanı sıra geçen yıl çok ses getiren Once Upon a Time in Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da) filmlerinin yönetmeni Tarantino'dan karantina günlerini eğlenceli hale getirecek 12 film...
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28.04.2020 - 06:59
12. The Good, the Bad and the Ugly (İyi, Kötü, Çirkin) (1966, Sergio Leone)
11. Apocalypse Now (Kıyamet) (1979, Francis Ford Coppola)
10. The Bad News Bears (1976, Michael Ritchie)
9. Carrie (Günah Tohumu) (1976, Brian DePalma)
8. Dazed and Confused(Genç ve Heyecanlı) (1993, Richard Linklater)
7. The Great Escape (Büyük Firar) (1963, John Sturges)
6. His Girl Friday (Cuma Kızı) (1940, Howard Hawks)
5. Jaws (1975, Steven Spielberg)
4. Pretty Maids All in a Row (Mutluluk Okulu) (1971, Roger Vadim)
3. Rolling Thunder (Kanca - Ölümden de Beter) (1977, John Flynn)
2. Sorcerer(Dehşetin Bedeli) (1977, William Friedkin)
1. Taxi Driver (Taksi Şoförü) (1976, Martin Scorsese)
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