Salgın döneminde evde otururken pek çok fotoğrafçı evlerini fotoğraf stüdyosuna çevirdi. Brezilyalı fotoğrafçı Bruno Alencastro, çevresindekilerin resmini ekrana yansıtan optik alet “camera obscura odası”na dönüştürdü. Alencastro’nun işbirliği yaptığı başka fotoğrafçılar da evlerini camera obscura’ya çevirdi ve ortaya karantina günlerinde ev halleri projesi çıktı.
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