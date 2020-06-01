Karantina günlerinde evde meyvelerle macera fotoğrafları

Dünyanın farklı yerlerinde çektiği macera fotoğraflarıyla tanınan Benjamin Von Wong, salgın günlerinde seyahate çıkamayınca macerayı evine getirdi. Hamile kız kardeşi ve onun eşini model olarak kullanarak, meyve sebzeleri devasa figürler gibi gösterdiği çekimler yaptı. İşte karantinada hayal gücünün çok işe yaradığını gösteren, gülümseten fotoğraflar...

01.06.2020 - 11:40

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