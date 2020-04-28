Karantina günlerinde Paris sokaklarında sinema keyfi

Corona virüs salgını pek çok ülkede sinema salonlarının kapatılmasına yol açtı. Paris’teki La Clef adlı sinema salonu da onlardan biri. Ancak sinema yetkilileri, bir alternatif geliştirerek filmleri binaların duvarlarına yansıtarak herkesin bulunduğu yerden izlemesine fırsat verdi.