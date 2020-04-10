Karantina günlerinde yaratıcı çalışma: Legoların düğünü

İngiliz fotoğrafçı Chris Wallace, 11 yıllık profesyonel çalışma hayatında 700'den fazla düğünün fotoğrafını çekti. Corona virüs salgını nedeniyle yapılamayan düğünler onu işinden uzaklaştırsa da fotoğrafçının yaratıcılığına engel olamadı.

Salgın öncesi çok yoğun çalışan bir düğün fotoğrafçısı olduğunu söyleyen Wallace, karantina günlerinde evde geçirdiği zamanı değerlendirmek için yeni projesini üç günde hayata geçirdiğini anlattı.