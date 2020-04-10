Karantina günlerinde yaratıcı çalışma: Legoların düğünü

İngiliz düğün fotoğrafçısı Chris Wallace, karantina günlerinde işinden ayrı kalsa da yaratıcı çalışmayı bırakmadı. İşte Wallace'nin gözünden legoların düğünü...
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10.04.2020 - 14:19| Son Güncelleme : 10.04.2020 - 14:48
İngiliz fotoğrafçı Chris Wallace, 11 yıllık profesyonel çalışma hayatında 700'den fazla düğünün fotoğrafını çekti. Corona virüs salgını nedeniyle yapılamayan düğünler onu işinden uzaklaştırsa da fotoğrafçının yaratıcılığına engel olamadı.
Wallace, 20 yıllık lego koleksiyonunu sandıktan çıkardı, tozunu aldı ve yeni çalışmasının baş kahramanı haline getirdi.
Salgın öncesi çok yoğun çalışan bir düğün fotoğrafçısı olduğunu söyleyen Wallace, karantina günlerinde evde geçirdiği zamanı değerlendirmek için yeni projesini üç günde hayata geçirdiğini anlattı.
Wallace, legolarla yarattığı düğün hikayeleri projesini kişisel blogunda paylaştı. İşte legoların düğün fotoğrafları...
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