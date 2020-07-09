Karantina sürecinde gizlice çekilen Zendaya ve John David Washington’lı film: Malcolm & Marie

Yıldız oyuncular Zendaya ve John David Washington, Euphoria'nın yaratıcısı Sam Levinson ile birlikte gizlice çektikleri filmi tamamladılar.

Malcolm & Marie, geçtiğimiz yıla damgasını vuran Marriage Story ile benzerlikler taşıyor. Ayrıca dünyanın şimdilerde içinde bulunduğu durum ve kazanılan yeni deneyimler de filme aktarıldı.

Sam Levinson ise senaryoyu altı günde kaleme alarak bu filmin çekilmesi için önemli bir adım attı. Gelişmelerin ortaya çıkmasının ardından filmin yıldızı Zendaya, Twitter hesabından filmden ilk kareyi paylaştı.