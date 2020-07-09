Karantina sürecinde gizlice çekilen Zendaya ve John David Washington’lı film: Malcolm & Marie
Euphoria dizisinin yaratıcısı Sam Levinson, karantina sürecinde Zendaya ve John David Washington’ın başrollerinde yer aldığı Malcolm Marie filmini çekti. Salgına karşı yüksek güvenlik önlemleri alınarak gizlice çekilen filmden ilk kare de yayınlandı.
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09.07.2020 - 15:50
Yıldız oyuncular Zendaya ve John David Washington, Euphoria'nın yaratıcısı Sam Levinson ile birlikte gizlice çektikleri filmi tamamladılar.
Corona virüs karantinası sırasında çekilen film Malcolm & Marie adını aldı. Daha önce duyurusu yapılmayan romantik film Malcolm & Marie'nin ilk ayrıntıları paylaşıldı.
Malcolm & Marie, geçtiğimiz yıla damgasını vuran Marriage Story ile benzerlikler taşıyor. Ayrıca dünyanın şimdilerde içinde bulunduğu durum ve kazanılan yeni deneyimler de filme aktarıldı.
Filmin çekimleri 17 Haziran ile 2 Temmuz arasında tamamlandı. Çekimler Kaliforniya, Carmel'da gerçekleştirildi.
Sam Levinson ise senaryoyu altı günde kaleme alarak bu filmin çekilmesi için önemli bir adım attı. Gelişmelerin ortaya çıkmasının ardından filmin yıldızı Zendaya, Twitter hesabından filmden ilk kareyi paylaştı.
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