Karantinada sanat

Klasik sanat eserleri corona virüs nedeniyle uygulanan karantinada yeniden yorumlanıyor. İnsanlar sosyal medyada benzer pozlarını paylaşıyor. Rusya'da bunun için izolasyonda sanat (Izoizolyatsia) adında bir facebook grubu kuruldu. Grubun kuralları ise çok basit. Karantinada ne varsa onu kullanmak gerekiyor. Photoshopa'a ise izin yok. Projeye günde 2 binden fazla paylaşım geliyor. Projenin odak noktasında ise genelde evcil hayvanlar yer alıyor.
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