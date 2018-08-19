Kardeş Türküler Bodrum'da konser verdi
Anadolu Ajansı
Kardeş Türküler, 25'inci yıl özel konserinde, Bodrum Antik Tiyatro'da hayranlarıyla buluştu
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1Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Kardeş Türküler" grubu konser verdi.
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Grup, 25'inci yılına özel konserinde, Bodrum Antik Tiyatro'da hayranlarıyla bir araya geldi. "Beyaz atlı" parçasıyla konserine başlayan grubun performansı beğeni topladı.
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Konseri yaklaşık bin 500 kişi izledi.
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4Seslendirilen eserlere eşlik eden izleyenler, hareketli müziklerde alkışlarıyla ritim tuttu.
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