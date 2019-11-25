Karlar Ülkesi 2 rekorları altüst etti

Karlar Ülkesi 2'nin konusu

Elsa, hayatını etkileyen bir sorunun cevabını arar. Elsa neden büyülü güçlerle doğduğunu merak eder? Bu sorunun cevabını bulmak için Erindel'in dışındaki ormana, bir bilinmeyene doğru giden Elsa, geçmişi ile ilgili gerçeklerle yüzleşecektir. Krallığı da tehlikeye atan cevapların peşine düşen Elsa, Anna, Kristoff, Olaf ve Sven ile birlikte tehlikeli ve bir o kadar da olağanüstü bir yolculuğa çıkar.