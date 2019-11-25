Karlar Ülkesi 2 rekorları altüst etti

Erindel’in kapılarının çok ötesinde tehlikeli bir yolculuğa çıkan Elsa, Anna, Kristoff, Olaf ve Sven’in maceralarını anlatan Karlar Ülkesi 2 (Frozen 2) sadece Amerika'da hafta sonu 127 milyon gişe hasılatına ulaşarak vizyondaki filmler arasında zirveye yerleşti.
Karlar Ülkesi 2, 182 milyon dolar ile zirvede yer alan İnanılmaz Aile 2 (Incredibles 2) ve 135 milyon dolar ile ikinci sırada yer alan Kayıp Balık Dori'nin (Finding Dory) ardından tüm zamanların en iyi açılışına imza atan üçüncü animasyon filmi olma başarısı gösterdi.
Karlar Ülkesi 2 bununla da kalmadı kasım ayında vizyona giren animasyon filmleri arasında tüm zamanların en hızlı açılış rekorunun sahibi oldu.
Birinci filmden 6 yıl sonda vizyona giren ve dünyada 350 milyon 200 bin dolar gişe hasılatına ulaşan film Disney animasyon filmleri arasında da rekor kırarak zirveye yerleşti.
Karlar Ülkesi 2'nin konusu
Elsa, hayatını etkileyen bir sorunun cevabını arar. Elsa neden büyülü güçlerle doğduğunu merak eder? Bu sorunun cevabını bulmak için Erindel'in dışındaki ormana, bir bilinmeyene doğru giden Elsa, geçmişi ile ilgili gerçeklerle yüzleşecektir. Krallığı da tehlikeye atan cevapların peşine düşen Elsa, Anna, Kristoff, Olaf ve Sven ile birlikte tehlikeli ve bir o kadar da olağanüstü bir yolculuğa çıkar.