Karlsruhe Müzik Üniversitesi'ni tam puanla kazanan 15 yaşındaki İzmirli piyanist Nehir başarısının sırrını anlattı

Henüz 4 yaşındayken müzik yeteneği keşfedilen İzmirli Nehir Özzengin
, bu süreçte ailesi ve öğretmenleri tarafından piyanoya yönlendirildi. Lise 10. sınıf öğrencisi Özzengin, aynı zamanda burslu kazandığı Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisi'nde klasik piyano eğitimi alıyor.Bugüne kadar çeşitli ülkelerde düzenlenen uluslararası yarışmalarda 12 ödülü bulunan genç yetenek, kısa süre önce ise Karlsruhe Müzik Üniversitesi
'nin kabul sınavları sonrası piyano bölümü öğrencisi olmayı başardı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Türkiye'deki kız çocuklarına başarılarıyla ilham vermeleri için seçilen 6 kız arasında yer alan ve birçok sosyal sorumluluk projesine gönüllü katılan Özzengin, ülkesini temsil edecek olmanın gurunu yaşıyor.