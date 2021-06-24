Kars'taki Çarlık Rusyası döneminden kalma cezaevi talan edildi

Kars’ta Çarlık Rusyası döneminde cezaevi olarak kullanılan, Stalin’in yakın arkadaşı ve kayınpederi Sergey Alliluyev’in de yattığı tarihi cezaevi her geçen gün biraz daha yıkılıyor. Karslılar, tarihi cezaevinin koruma altına alınıp müzeye dönüştürülmesini istiyor.

İHA 24.06.2021 - 12:28 | Son Güncelleme : 24.06.2021 - 12:29

Kars'taki Çarlık Rusyası döneminden kalma cezaevi talan edildi - 1
Bolşevik devrimciler Sergey Alliluyev, Alyoşa Caparidze, Mihail Bagradza, Anton Gabernkorn gibi isimlerin de aralarında bulunduğu Bakü Sosyal Demokrat Örgütü’ne mensup 32 kişinin kaldığı Kars'taki tarihi cezaevi, boşaltıldıktan kısa süre sonra yıkılmaya başladı. Kimliği belirsiz kişilerin mekanı olan tarihi cezaevinin kapı, pencereleri kırılırken, duvarları da yıkılmaya yüz tuttu.
Kars'taki Çarlık Rusyası döneminden kalma cezaevi talan edildi - 2

MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İSTENİYOR

Çarlık Rusyası döneminde cezaevi olarak kullanılan ve sonrasında birtakım değişiklikler yapıldıktan sonra 1918 yılından itibaren günümüze kadar cezaevi olarak kullanılan Tarihi Kars Cezaevi’nin müzeye dönüştürülmesini isteyen turizmciler, böylece tarihi binanın hem değerlendirileceğini, hem de koruma altına alınacağını kaydettiler.

Kars'taki Çarlık Rusyası döneminden kalma cezaevi talan edildi - 3
Ünlü Bolşevik devrimci Sergey Alliluyev’in Sovyet lider Stalin’in kayınpederi olduğuna ve Kars Cezaevi'nde 1905 yılında yattığına dikkat çeken vatandaşlar, “Tarihçilerimiz de araştırırlarsa burada önemli olan şahsiyetleri bir araya getirecek şekilde Kars Cezaevi’ni de bir müzeye dönüştürebiliriz. Kars Cezaevi’nin tarihi, kültürel miras özelliğine sahip olmasıdır. Bu bağlamda buranın korunup gelecek nesillere de aktarılması Kars’a bir katkı sağlamış olur” dediler.
Kars'taki Çarlık Rusyası döneminden kalma cezaevi talan edildi - 4
Öte yandan boşaltıldıktan sonra kapı pencereleri kırılan, duvarları tahrip olan Tarihi Kars Cezaevi kaderine terk edilmiş durumda.
Kars'taki Çarlık Rusyası döneminden kalma cezaevi talan edildi - 5

"KORUMA ALTINA ALINSIN"

Duvarları da hasar gören cezaevi, yetkililerden ilgi bekliyor. Mahalle sakinleri ise cezaevinin bir an evvel koruma altına alınmasını istiyor.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER