Kars'taki Çarlık Rusyası döneminden kalma cezaevi talan edildi

İHA 24.06.2021 - 12:28 | Son Güncelleme : 24.06.2021 - 12:29
MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İSTENİYOR
Çarlık Rusyası döneminde cezaevi olarak kullanılan ve sonrasında birtakım değişiklikler yapıldıktan sonra 1918 yılından itibaren günümüze kadar cezaevi olarak kullanılan Tarihi Kars Cezaevi’nin müzeye dönüştürülmesini isteyen turizmciler, böylece tarihi binanın hem değerlendirileceğini, hem de koruma altına alınacağını kaydettiler.
"KORUMA ALTINA ALINSIN"
Duvarları da hasar gören cezaevi, yetkililerden ilgi bekliyor. Mahalle sakinleri ise cezaevinin bir an evvel koruma altına alınmasını istiyor.