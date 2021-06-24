Kars'taki Çarlık Rusyası döneminden kalma cezaevi talan edildi

Bolşevik devrimciler Sergey Alliluyev, Alyoşa Caparidze, Mihail Bagradza, Anton Gabernkorn gibi isimlerin de aralarında bulunduğu Bakü Sosyal Demokrat Örgütü’ne mensup 32 kişinin kaldığı Kars'taki tarihi cezaevi, boşaltıldıktan kısa süre sonra yıkılmaya başladı. Kimliği belirsiz kişilerin mekanı olan tarihi cezaevinin kapı, pencereleri kırılırken, duvarları da yıkılmaya yüz tuttu.

Çarlık Rusyası döneminde cezaevi olarak kullanılan ve sonrasında birtakım değişiklikler yapıldıktan sonra 1918 yılından itibaren günümüze kadar cezaevi olarak kullanılan Tarihi Kars Cezaevi ’nin müzeye dönüştürülmesini isteyen turizmciler, böylece tarihi binanın hem değerlendirileceğini, hem de koruma altına alınacağını kaydettiler.

Ünlü Bolşevik devrimci Sergey Alliluyev’in Sovyet lider Stalin’in kayınpederi olduğuna ve Kars Cezaevi'nde 1905 yılında yattığına dikkat çeken vatandaşlar, “Tarihçilerimiz de araştırırlarsa burada önemli olan şahsiyetleri bir araya getirecek şekilde Kars Cezaevi’ni de bir müzeye dönüştürebiliriz. Kars Cezaevi’nin tarihi, kültürel miras özelliğine sahip olmasıdır. Bu bağlamda buranın korunup gelecek nesillere de aktarılması Kars’a bir katkı sağlamış olur” dediler.