Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı

83 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta ismi Kartal Tibet İstanbul'da son yolculuğa uğurlandı.

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03.07.2021 - 15:19

Yeşilçam'ın usta ismi Kartal Tibet son yolculuğa uğurlandı.





Kartal Tibet için Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazına, Hülya Koçyiğit, Orhan Gencebay, İlyas Salman'ın da aralarında bulunduğu sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da törendeydi. Törenin ardından Kartal Tibet'in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan Bakan Ersoy, "Tiyatro ve sinema dünyasının en önemli sanatçılarından birini maalesef kaybettik" dedi. Ersoy, "Örnek sanatçılarımızı maalesef yıllar geçtikçe birer birer kaybediyoruz, önemli olan onların anısını yaşatarak yeni sanatçıları sanat dünyamıza kazandırmak" diye konuştu.

Cenazeye katılan Orhan Gencebay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Kartal Tibet'in tarihi sinemayla öğreten önemli isimlerin başında geldiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Tabii onu anınca Sezgin Burak'ı, Suat Yalaz'ı da anmadan geçmek olmaz. Allah gani gani rahmet eylesin. Tarihimizi, tarihi kahramanlarımızı yansıtan kişiler onlar. Hiçbir zaman unutulmayacak onlar tabii ki. Nur içinde yatsınlar. Allah gani gani rahmet eylesin."

Hülya Koçyiğit ise sanatçıya gösterilen ilgi ve sevgi için teşekkür ederek, "Türk halkı onu çok sevdi. Sadece aktör olarak değil, yönetmenlik yaptığı filmlerle de" şeklinde konuştu.



Sanatçıların her zaman anılması gerektiğinin altını çizen Koçyiğit, "Tabii ki eserleriyle anılmalı, onun da bize armağan ettiği çok güzel filmler var. O filmlerle sonsuza kadar yaşayacağına inanıyorum" dedi.

Yeşilçam'ın unutulmaz aşk filmlerinden güçlü kahraman Tarkan serisine.



Kartal Tibet, oyunculukla sınırlı kalmayan, onlarca filmin yönetmen koltuğunda harikalar yaratan bir sinema emekçisiydi.

Türk sinemasının büyük çınarı Kartal Tibet 27 Mart 1938'de Ankara'da dünyaya geldi.



Çocukluğu boyunca radyo tiyatrosuyla uğraştı.



Katıldığı şiir okuma yarışmalarında birincilikler kazandı.

Üniversitede beden eğitimi ardınan hukuk alanında eğitim aldı.



Kalbindeki meslek mimarlıktı, bu sevginin yerini tiyatro ve sinema aldı.

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.



1961'de Ankara'nın ilk özel tiyatrosu olan Meydan Tiyatrosu'nu kurdu.



1963 yılında Gündüz Sencer Hanım ile evlendi "Kanat" adında bir oğlu ve "Kumru" adında bir kızı oldu.



Uzun yıllar tiyatro oyunculuğu yaptıktan sonra 1965'te "Altay'dan gelen Yiğit: Karaoğlan" isimli filmle sinemanın büyülü kapısını araladı.

1969 yılında Sezgin Burak'ın çizgi kahramanı Tarkan beyazperdeye uyarlandı.



"Tarkan" serisi 70'li yıllara damgasını vurdu, ona hayat veren Kartal Tibet'e büyük ün kazandırdı.



Attila'nın akıncısı ve Hun kahramanı Tarkan, yoldaşı kurt ile birlikte sürükleyici maceralara koştu.



Sadece 10 yıl süren oyunculuk serüveninde Sarmaşık Gülleri'nden Boş Çerçeve'ye bir dolu melodramda, Zambaklar Açarken, Çalıkuşu gibi pek çok edebiyat uyarlamasında rol aldı.

Tibet'in gönlünde yatan aslan yönetmenlikti. İlk deneyimini 1976'da, Türk sinemasının en önemli filmlerinen biri olan "Tosun Paşa"da yaşadı.



Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı "Orta Direk Şaban", "Umudumuz Şaban", "Şabaniye", "Japon İşi", "Gülen Adam" gibi onlarca filmin aralarında olduğu 56 filmi yönetti.

"Süper Baba", "Kızlar Yurdu", "Ah Bir Zengin Olsam" gibi unutulmaz televizyon dizilerinde de yönetmen koltuğundaydı Tibet.



2003'te "Hababam Sınıfı Merhaba"yı yönetti.. “Eski Hababam imkansız” dese de, bu işin de altından başarıyla kalktı.

Tibet, son olarak "Dünya'yı Kurtaran Adamın Oğlu" ve "Amerikalılar Karadeniz'de 2" adlı filmleri yönetti..



Yüzlerce film, onlarca dost ve anı biriktirdi.



Şimdi o dostları, sevenleri, hayranları Kartal Tibet'i sanatı, disiplini ve işine duyduğu büyük bağlılığıyla hatırlayacak.

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