Kartel lideri Jesus Hector Palma Salazar'dan dizilere eleştiri

Geçtiğimiz günlerde bir medya kuruluşuyla ilk defa röportaj yaptığı sırada kendisine bu diziler hakkındaki görüşleri sorulan Salazar, “Hiç izlemedim, bana biraz bahsedenler oldu ama ilgimi çekmiyor. Az da olsa bana anlatılanlara bakacak olursak dizideki hiçbir şey doğru değil. Tamamen yazarın hayal ürünü ve hastalıklı kişilerin ilgisini çekmek için yapılan diziler, benimle hiçbir ilgisi yok” dedi.