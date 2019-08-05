Kaş'ta II. Arsinoe'nin portresi ve tarihi yüzük (Patara Antik Kenti)

1 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'de ilk kez uygulanan '12 Aylık Kazılar' projesinin ilk 20 kazısı arasına alınan Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde 2019 yılı arkeolojik kazıları 4 Nisan'dan bu yana Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık başkanlığında devam ediyor.







2 Likya Birliği'nin başkenti Patara'da 31 yıl önce başlayan arkeolojik kazılarda bu yıl Ankara TED, Gebze Teknik, Antalya Bilim, İstanbul Medipol, Bolu İzzet Baysal, Maltepe, Ankara Gazi, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Mimar Sinan, İstanbul, İzmir Demokrasi ve Akdeniz üniversitelerinin mimari restorasyon, mimarlık, restorasyon ve konservasyon bölümlerinden 38 öğrenci ve 50 işçi çalışıyor. Kazılarda ayrıca yurt içi ve yurt dışından çeşitli üniversitelerden 51 öğretim üyesinden oluşan bilim heyeti de görev alıyor.







3 YÜZÜK MÜHÜR BULUNDU



Çalışmalarda bu yıl pek çok eser gün yüzüne çıkarıldı. Antik kentin tarihine ışık tutan buluntular arasında Patara'ya 100 yıl boyunca adını veren Antik Mısır Kraliçesi II. Arsinoe'nin portesinin bulunduğu yüzük mühür de yer alıyor. Yüzük mühürdeki portre, II. Arsinoe'nin günümüze ulaşan en iyi ve detaylı portresi olarak nitelendiriliyor. Yine Tepecik mevkiindeki kazılarda bulunan çömlek parçası ise bu bölgede bir yerleşim olduğunun kanıtı oldu.



PATARA'YA ADINI VEREN KRALİÇENİN EN İYİ PORTRESİ



Kazı Başkanı Havva İşkan Işık, Patara Antik Kenti'nin Tepecik mevkiinde bulunan Mısır hanedanlığı Ptolemaioslara ait garnizon ve yerleşim kazılarında bulunan Mısır Kralı II. Ptolemaios'un eşi II. Arsinoe'nin portresini taşıyan yüzük mühürün, 2300 yıllık geçmişe sahip olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Işık, M.Ö. 285-246 arasında Eski Mısır'ın ikinci kralı olarak Aristoteles'in kitaplarını satın alarak İskenderiye Kütüphanesi'ni genişleten II. Ptolemaios'un eşi II. Arsinoe'nin bugüne kadar bu denli detaylı bir portresinin bulunmadığı belirtti. II. Ptolemaios'un, Patara'yı ele geçirdikten sonra, Akdeniz'in en önemli limanlarından biri olan kente karısı II. Arsinoe'nin adını verdiğini kaydeden Prof. Dr. Havva İşkan Işık, "Kent 100 yıl boyunca bu isimle anıldı" dedi.







4 KARANLIK DÖNEMİ AYDINLATAN ÇÖMLEK PARÇASI



Patara Antik Kenti'nde bulunan M.Ö. 1100- 1050 tarihli çömlek parçasının ise 'Karanlık Dönem' olarak adlandırılan dönemi aydınlattığına dikkati çeken Prof. Dr. Işık, "Bulunan çömlek parçasıyla birlikte Patara Limanı'na hâkim Tepecik'te bir yerleşim olduğu kesinlik kazandı" diye konuştu.





