Kate Winslet: Film sektöründe filtrelenmemiş yüz ve bedenler azalıyor

En iyi kadın oyuncu kategorisinde sinema sektöründe verilen en değerli ödüllere sahip olan Kate Winslet, oyunculukta rolün gerektirdiği doğallığın ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

47 yaşındaki İngiliz oyuncu Kate Winslet, yeni dizisi Mare of Easttown 'da orta yaşlı bir kadını canlandırıyor. Winslet, New York Times gazetesine yaptığı açıklamada, dizide daha iyi görüntü elde etmek için yüzü ve bedeniyle teknolojik yöntemler kullanılarak oynanmasına izin vermediğini söyledi.

Aktris, dizinin yönetmeni Craig Zobel'in bir cinsellik sahnesinde göbeğini daha düz göstermek için montajla düzeltmek istediğini ama kendisinin "Sakın buna cesaret bile etme" diyerek karşı çıktığını anlattı.

"Afişi görünce yüz çizgilerimin yok edilmiş olmasına da itiraz ettim. "Beyler gözlerimin yanlarında kaç çizgi olduğunu çok iyi biliyorum, lütfen o çizgilerin hepsini geri koyun' diye çıkıştım. Bu nedenle afişi iki kez geri gönderdim. Sonuncu afişte yüzümdeki çizgiler korununca 'Tamam' dedim. Zaten dizide orta yaşlı bir kadını canlandırıyorum. Rolümün gerçekçi olması için o yaşla uyumlu yüz ve beden gerekiyor.