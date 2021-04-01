Kate Winslet: O sahnelerde kendimi nesne gibi hissettim

Sinema kariyeri hakkında konuşan oyuncu Kate Winslet, bir Hollywood yıldızı olarak kamera karşısında sevişme sahneleri çekerken kendini nesneleştirilmiş hissettiğini ifade etti.

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01.04.2021 - 10:28

Bir dönem sevişme sahneleriyle gündemde olan Kate Winslet, uzun kariyeri boyunca zaman zaman kendisini nesneleştirilmiş hissettiğini dile getirdi.







Radio Times programına konuk olan 45 yaşındaki oyuncu, son filmi Ammonite da Saoirse Ronan ile kamera karşısına geçti. O sahnelerde hiçbir şekilde nesne haline getirilmediğini vurgulayan Winslet "Fakat o film, benim geçmişte nesneleştirilmiş olduğumu hissetmemi sağladı. O zamanlar bunu bilmiyordum" diye konuştu.







Üç çocuk annesi Winslet, çıplak sahnelerde oynamanın kendisini gururlandırdığını da sözlerine ekledi. Ünlü oyuncu "40 yaşın üzerinde ve doğumlar sonrası vücudumu göstermekten gurur duydum" dedi.







Winslet, 2008'de kendisine Oscar kazandıran The Reader (Okuyucu) adlı filmde uzun süre gündemde kalan cesur sahnelerde rol almıştı.







Yıldız oyuncu, kariyerinin zirvesine çıktığı 1997 yılının hem ödül hem de izlenme rekortmeni Titanik filminde de üstsüz sahnelerde yer almıştı.

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