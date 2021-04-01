Kate Winslet: O sahnelerde kendimi nesne gibi hissettim

Sinema kariyeri hakkında konuşan oyuncu Kate Winslet, bir Hollywood yıldızı olarak kamera karşısında sevişme sahneleri çekerken kendini nesneleştirilmiş hissettiğini ifade etti.

01.04.2021 - 10:28

Kate Winslet: O sahnelerde kendimi nesne gibi hissettim - 1
Bir dönem sevişme sahneleriyle gündemde olan Kate Winslet, uzun kariyeri boyunca zaman zaman kendisini nesneleştirilmiş hissettiğini dile getirdi.


Kate Winslet: O sahnelerde kendimi nesne gibi hissettim - 2
Radio Times programına konuk olan 45 yaşındaki oyuncu, son filmi Ammonite da Saoirse Ronan ile kamera karşısına geçti. O sahnelerde hiçbir şekilde nesne haline getirilmediğini vurgulayan Winslet "Fakat o film, benim geçmişte nesneleştirilmiş olduğumu hissetmemi sağladı. O zamanlar bunu bilmiyordum" diye konuştu.


Kate Winslet: O sahnelerde kendimi nesne gibi hissettim - 3
Üç çocuk annesi Winslet, çıplak sahnelerde oynamanın kendisini gururlandırdığını da sözlerine ekledi. Ünlü oyuncu "40 yaşın üzerinde ve doğumlar sonrası vücudumu göstermekten gurur duydum" dedi.


Kate Winslet: O sahnelerde kendimi nesne gibi hissettim - 4
Winslet, 2008'de kendisine Oscar kazandıran The Reader (Okuyucu) adlı filmde uzun süre gündemde kalan cesur sahnelerde rol almıştı.


Kate Winslet: O sahnelerde kendimi nesne gibi hissettim - 5
Yıldız oyuncu, kariyerinin zirvesine çıktığı 1997 yılının hem ödül hem de izlenme rekortmeni Titanik filminde de üstsüz sahnelerde yer almıştı.

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