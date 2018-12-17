Kate Winslet ve Saoirse Ronan aynı filmde: Ammonite
ntv.com.tr
Kate Winslet ve Saoirse Ronan, iki kadının aşkını anlatan ve gerçek yaşamdan uyarlanan Ammonite adlı filmde başrolleri paylaşacak.
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Kate Winslet (43) ve Saoirse Ronan (24), yeni bir filmde bir araya geliyor.
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Titanic filminin yıldızı Winslet ile Mary Queen of Scots (İskoçya Kraliçesi Mary) filminin başrol oyuncusu Ronan, Ammonite adlı filmde başrolleri paylaşacak.
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Manş Denizi boyunca dinozor fosil yataklarını keşfeden fosil avcısı ve paleontolog Mary Anning’in gerçek yaşam hikayesinden ilhamla sinemaya uyarlanan film, tarihi dram türünde.
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1840’lardaki İngiliz sahil kasabasında geçen film, Kate Winslet’ın canlandırdığı paleontolog Mary Anning ile Saoirse Ronan’ın canlandırdığı Londralı kadın arasında yaşanan romantik ilişkiyi ele alacak.
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Filmin yönetmenliğini, iki çiftçi erkeğin ilişkisini anlattığı 2017 yapımı God’s Own Country (Tanrının Unuttuğu Yer) filminin yönetmeni Francis Lee üstleniyor.