Kayıp Caravaggio rekora aday (Dünyanın en pahalı tabloları)
İtalyan ressam Michelangelo Merisi da Caravaggio'nun 2014'de bulunan ve Kayıp Caravaggio ismi verilen tablosunun 170 milyon dolardan yüksek bir fiyata satılarak rekor kırması bekleniyor. İşte Andy Warhol’dan Vincent van Gogh’a, Klimt’ten Picasso’ya, dünya tarihinin gelmiş geçmiş en yüksek satış rakamını yakalamış tabloları
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1İtalyan ressam Michelangelo Merisi da Caravaggio'nun 2014 yılında bir evin tavan arasında bulunan tablosu (Lost Caravaggio/ Kayıp Caravaggio) Fransa'nın Toulouse kentinde açık arttırmaya çıkarılıyor. Yaklaşık 400 yıllık tablonun 170 milyon dolar seviyesinin üzerinde satılması bekleniyor. CNN International'ın haberine göre Caravaggio'nun 1607 yılında ürettiği tahmin edilen eser 27 Haziran'da düzenlenecek açık arttırma sonrası tarihte satılan en pahalı sanat eserleri arasına girecek. 2014 yılında bir evin çatısının su sızdırması üzerine tavan arasına çıkar bir kişi değerli tabloyla karşılaşmış, tablonun değerini öğrenmek için sanat uzmanlarına danışmıştı. İtalyan basını tablonun bulunduğu evin sapiplerinin soyunda Napolyon ile birlikte İtalya'ya giden bir subay olduğunu yazmıştı. Tablonun söz konusu aile tarafından Fransa'ya götürüldüğüne inanılılıyor.
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Van Gogh - Women Mending Nets in the Dunes
Ünlü ressam Vincent Van Gogh'un bir eseri, 20 yıldan fazla bir süredir ilk kez satışa çıkarıldı. Kuzey Amerika'dan olduğu açıklanan alıcı Women Mending Nets in the Dunes (Kumsalda Ağları Tamir Eden Kadınlar) tablosunu 7 milyon euroya (Yaklaşık 40 milyon TL) satın aldı. Sanatçı, satışa çıkarılmadan önce 8 sene boyunca Amsterdam'daki Van Gogh Müzesi'nde sergilenen bu eseri, kariyerinin başlangıcında 1882'de yapmıştı.
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Son olarak dikkat çeken yüksek fiyatlı satışlardan biri Picasso'nun Marie-Therese Walter'ın portresinin yer aldığı Altın Meşe olarak da bilinen Kırmızı Hırkalı ve Bereli Kadın tablosu olmuştu, Tablo İngiltere'nin başkenti Londra'daki Sotheby's müzayedesinde yaklaşık 70 milyon dolara (49,8 milyon sterlin) alıcı buldu. Müzayedenin satış temsilcisi Thomas Bompard, 1937'de resmedilen tablonun son yıllarda piyasaya sunulan en değerli portrelerden biri olduğunu açıkladı. Daha önce, New York'taki Christie's müzayedesinde, Picasso'nun 'Cezayirli kadınlar tablosu 179 milyon 365 bin dolara satılmıştı.
İşte dünyanın en pahalı 20 tablosu...
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4
No 1 (Royal Red and Blue) - Mark Rothko, 2012
75 milyon 100 bin dolarlık resim, Rothko'nun Chicago Sanat Enstitüsü'ndeki sergisi için seçtiği sekiz eserinden biriydi.
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5
Masumların Katliamı - Peter Paul Ruben, 1610
76 milyon 700 bin dolarlık resim, Temmuz 2002'de Kenneth Thompson tarafından Sotheby's Londra'da satın alındı. Rubens'in gösterişli ve dramatik eseri, hakkında çıkan orijinallik tartışmaları sonucunda "en beklenmedik başarı" başlığını aldı. Christie's eserin fiyatını 5 milyon sterlin olarak öngörmüştü, fakat eser 76 milyon doları aşarak rekor kırdı.
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6
Le Moulin de la Galette - Pierre-Auguste Renoir
78 milyon 100 bin dolarlık resim, 1990 yılında satıldığında, o zamana dek satılan en pahalı ikinci eserdi. Hatta bu şaheseri satın alan kişi en pahalı eserin de sahibi, Daishowa Paper Manufacturing Co. başkanı Ryoei Saito'ydu.
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7
Turquoise Marilyn - Andy Warhol, 1964
80 milyon dolarlık, Steve Cohen’in satın aldığı Turquoise Marilyn adlı eser, Andy Warhol’un kült yapıtlarından biri. Fiyatı resmi olarak onaylanmasa da doğru olarak kabul ediliyor.
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8
False Start - Jasper Johns
80 milyon dolarlık resim, David Geffen tarafından Citadel Investment Group'un CEO'su Kenneth C. Griffin'e satıldı. Eser, yaşayan bir sanatçının sattığı en pahalı resim oldu.
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9
Portrait of Dr. Gachet - Vincent van Gogh
82 milyon 500 bin dolarlık resim,1990'da Japon işadamı Ryoei Saito tarafından satın alındı. Eser, dönemin en pahalı resmiydi. O sıralarda 75 yaşında olan Saito, öldükten sonra bu eserin kendisiyle beraber yakılmasını vasiyet ettiyse de, daha sonra bu sözü eseri ne kadar sevdiğini belirtmek için lafın gelişi olarak söylediğini belirtti.
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10
Triptych - Francis Bacon, 1976
86 milyon 300 bin dolarlık resim, sanatçının 52.68 milyon dolara satılan bir önceki eserinin rekorunu kıran üç parçadan oluşuyor. Bu eseri, Rus milyarder Roman Abramoviç aldı.
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11
Portrait of Adele Bloch-Bauer II - Gustav Klimt
87 milyon 900 bin dolarlık, Klimt tarafından iki kez resmedilen tek model olan Bloch-Bauer'in bu portesi, 2006'da dört Klimt resminden oluşan ve toplam 192 milyon dolar eden lotun bir parçasıydı. Alıcısı ise gizli tutuluyor.
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Dora Maar au Chat - Pablo Picasso
Resmin değeri 95 milyon 200 bin dolar. 2006'da bu resmi satın alan ismi bilinmeyen Rus alıcı bu resmin yanı sıra Monet ve Chagall'in resimlerini de alarak 100 milyon doların üzerinde harcama yaptı. Eserleri alanın kim olduğu halen bilinmiyor.
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Garçon à la pipe - Pablo Picasso
104 milyon 200 bin dolar olan bu resim, 2004 yılında satıldı. Eser, bir açık artırmada en yüksek fiyata satılan eser unvanını kazanmasının yanı sıra 100 milyon dolarlık sınırı geçen ilk eser olmuştu. Picasso'yu kimin bu kadar sevdiği ise hala açıklanmadı.
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14
Silver Car Crash [Double Disaster] - Andy Warhol, 1932
105 milyon 400 bin dolarlık, pop sanatı efsanesi Andy Warhol'un en pahalı eseri Sotheby's Çağdaş Sanat satışının yıldızıydı. Eser 105.4 milyon dolara satıldı.
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15
Nude, Green Leaves and Bust - Pablo Picasso, 1932
106 milyon 500 bin dolar olan bu şehvetli ve renkli eser “Nude, Green Leaves and Bust”, Picasso'nun bir açık artırmada satılan en pahalı eseri olma özelliğini taşıyor. Eser 1961'den beri halka sergilenmedi.
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16
Flag - Jasper Johns, 1958
110 milyon dolarlık "Bayrak", Jasper Johns'un en ünlü eserleri arasında yer alıyor. Sanatçı ilk Amerikan bayrağını 1954-55 yılları arasında yaptı. Eser şimdi New york’ta MoMA'da sergileniyor.
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17
The Scream - Edvard Munch, 1895
119 milyon 900 bin dolarlık resim, sanat tarihinin en ikonik eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. “The Scream”, Bacon'un "Three Studies of Lucian Freud" isimli eseri rekoru geçene kadar ‘en pahalı açık artırma eseri’ olma özelliğini taşıyordu. Eser, dört farklı versiyonu olan "Çığlık"ın en renkli hali.
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18
Portrait of Adele Bloch-Bauer I - Gustav Klimt
135 milyon dolarlık resimdeki modelin kocası tarafından Maria Altmann'a miras bırakılmas��na rağmen, modelin kendisi eseri Avusturya Müzesi’ne bağışlamıştı. Avusturya hükümetinin çabalarına rağmen mahkemeyi kazanan Maria Altmann oldu. Eser Ronald Lader tarafından New York'taki galerisi için satın alındı.
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Woman III - Willem de Kooning
137 milyon 500 bin dolar değerindeki tablo, De Kooning tarafından 1951-53 yıllarında yapılan altı resimlik kadın konusu işleyen Woman serisine ait. Serinin kişisel bir koleksiyonda yer alan tek parçası.
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No.5 - Jackson Pollock, 1948
140 milyon dolarlık resim, New York Times'a göre Geffen tarafından David Martinez'e satıldı ama Martinez yaptığı bir açıklamayla eseri satın almadığını söyledi. Gerçek hala bilinmiyor ama dedikodulara göre eser tam 140 milyon dolara satıldı.
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Three Studies of Lucian Freud - Francis Bacon, 1969
142 milyon 400 bin dolarlık eser bir açık artırmadaki en pahalı eser olmasının yanı sıra en pahalı çağdaş sanat eseri olma özelliğini de taşıyor.
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La Rêve (Rüya) - Pablo Picasso, 1932
Değeri 155 milyon dolar olan, Picasso'nun sevgilisi Marie-Therese Walter'ı kırmızı bir koltukta uyurken gösteren Rüya adlı resmi, Picasso'nun en ünlü eserlerinden biri. 2006 yılında Steve Wynn, eseri Steven Cohen'e 139 milyon dolar karşılığında satmayı kabul etmişti. Fakat daha sonra Wynn'in esere yanlışlıkla zarar vermesi sonucu satış iptal edilmişti.
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The Card Players - Paul Cézanne
250 milyon dolarlık "Kart Oyuncuları" adlı resmin tam fiyatı, hatta para birimi bile bilinmiyor. 259 ile 320 milyon dolar arası olduğu düşünülüyor ama kayıtlara 250 milyon dolar olarak alt limitten geçilmiş. Cezanne'ın beş resimlik serisinin parçası olan bu eserini, Katar kraliyet ailesi satın aldı.
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24Rönesans döneminin ünlü İtalyan ressamı Leonardo da Vinci'nin Hazreti İsa'yı resmettiği Salvator Mundi tablosu 450 milyon dolara satıldı. Böylece Salvator Mundi şimdiye kadar bir açık artırmada en yüksek fiyata satılan sanat eseri oldu.