Kaymaklı Yer Altı Şehri turistleri gizemli yolculuğa çıkarıyor

Tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri ile tanınan Kapadokya'da yerli ve yabancı konuklar, arasında gezinti yaptıkları peribacalarını sıcak hava balonları ile kuş bakışı izleyebildikleri gibi yer altı yerleşim merkezlerine de ilgi gösteriyor.

Bölgedeki ziyarete açık 9 yer altı şehrinden en çok ilgi gören Kaymaklı Yer Altı Şehri, bu yılın 10 aylık döneminde 266 binden fazla turisti ağırladı.