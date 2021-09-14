Kayseri'de 4 bin yıl öncesine ait aslan kemiği bulundu

Kazı çalışmalarında ilk kez aslana ait kemik bulduklarını belirten Kulakoğlu, "Kültepe Kaniş Karum'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle kazı çalışmalarını yapıyoruz. Burada sizlere sergilediğim kemik buluntular Kültepe için son derece önemli. Aslında sadece Kültepe için değil, Anadolu için de son derece önemli. Nitekim bu yıl yaptığımız çalışmalarda bir açma içinde belli bir buluntu grubu içinde burada gördüğünüz özellikle 2 aslan, ayı, dağ koyunu, yabani domuz ve geyiğe ait kemiklerden oluşan bir grup ele geçirdik. Bütün bu gördüğünüz kemikler toplu olarak bulundu" dedi.