Kayseri'de 4 bin yıl öncesine ait aslan kemiği bulundu

DHA 14.09.2021 - 18:11
Hititlerin Anadolu'da kurduğu ilk kentin kalıntısı olan höyük ve onu saran karumdan oluşan Kültepe Ören Yeri’nde yönetim binaları, dini yapılar, ev ve dükkan ile atölye kalıntıları yer alıyor.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan ören yerinde kazı, restorasyon ve envanter çalışmaları, 1948 yılından bu yana devam ediyor.
Bu yıl ki kazı çalışmalarında 4 bin yıl öncesine ait aslan, geyik, ayı, domuz ve dağ koyunu kemiği bulundu.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Kültepe Kaniş Karum Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, bulunan hayvan kemikleriyle ilgili basın açıklaması düzenledi.
Bulunan kemiklerin özel bir koleksiyon olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Kulakoğlu, "Burada gördüğümüz bütün hayvan kemiklerinin hepsi iri, büyük boydaki hayvanlara ait. İlk defa Anadolu'da bu dönemde iki aslana ait iki çene kemiği bulduk. Yine çok büyük boyda bir ayı ve geyiğe ait kemikler var. Bu kemikler birden fazla var" diye konuştu.
Önemli bir buluntuya rastladıklarını kaydeden Kulakoğlu, "Bizim 4 bin sene öncesine ait başka kazılarda bulduğumuz aslan kemiği yok. Anadolu'da ilk defa bu kadar erken döneme ait aslan kemiği çıktı. Bu kemiklerin arkeolojik konteksi son derece önemli. Böyle bir buluntu grubunun tarihsel bir önemi olması gerekiyor" sözlerini kullandı.