Kayseri'de tarihi çarşı harabeye döndü

Kayseri'de 18'inci yüzyılda 3 katlı olarak yapılan; ancak günümüzde harabeye dönüp, sadece giriş katı kalan tarihi çarşı turizme kazandırılmayı bekliyor.

01.05.2021 - 13:05

Kayseri'de tarihi çarşı harabeye döndü - 1
Melikgazi ilçesi Germir Mahallesinde 18'inci yüzyılda yapılan ve geçmişte sarraf, nalburiye, tuhafiye ve halıcıların bulunduğu çarşı, geçen süreçte bakımsızlık nedeniyle yıkılmaya başladı. Üst katları tamamen yıkılan çarşının giriş katı kaldı.
Kayseri'de tarihi çarşı harabeye döndü - 2
Giriş kattaki bölümünün içi de bakımsızlık nedeniyle harap hale geldi. Türk, Rum ve Ermenilerin bir dönem birlikte ticaret yaptığı tarihi yapı, şimdi turizme kazandırılmayı bekliyor.

Kayseri'de tarihi çarşı harabeye döndü - 3
Germir Mahallesi Muhtarı Ali Kapısız, tarihi yapılara sahip çıkılması gerektiğini belirterek, "Germir Mahallemizde bulunan ve geçmişi 1800'lü yıllara dayanan yapı 3 katlı çarşı idi. Üst katı ev alt katı ise mağaza olarak kullanılıyormuş. Burada sarraf, nalburiye ve tuhafiye tarzında iş kolları faaliyet göstermiş. Şu an çok atıl ve virane durumda. Buranın bir an önce yapılıp, gelecek kuşağa taşınması lazım. Yapıdan sadece geriye zemin kaldı. Diğer iki kattan haber yok. Ben buranın turizme kazandırılması için gerekli müracaatlarımı yaptım. Bu tarihi yapının korunması ve gelecek nesillere taşınması bizim için önemli. Geçmişe sahip çıkmamız gerektiğini gözler önüne seren bir yapı. İnşallah bu yapı turizme kazandırılır" diye konuştu.
Kayseri'de tarihi çarşı harabeye döndü - 4


Mahalle sakinlerinden Necati Ataoğlu ise, "Ben buranın yapılış tarihini tam bilmiyorum; ancak 3 katlıydı. Sonradan yıkıldı. Dükkanlar vardı altında. Şu an son durumu virane. Buranın turizme kazandırılması gerekir. Kayseri kent merkezine 7 kilometre uzaklıktayız. Bu yapılar ayağa kaldırılırsa Germir, turizm için önemli bir yer olur" dedi.
Kayseri'de tarihi çarşı harabeye döndü - 5
Kayseri'de tarihi çarşı harabeye döndü - 6
Kayseri'de tarihi çarşı harabeye döndü - 7
Kayseri'de tarihi çarşı harabeye döndü - 8
Kayseri'de tarihi çarşı harabeye döndü - 9

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