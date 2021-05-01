Kayseri'de tarihi çarşı harabeye döndü

Germir Mahallesi Muhtarı Ali Kapısız, tarihi yapılara sahip çıkılması gerektiğini belirterek, "Germir Mahallemizde bulunan ve geçmişi 1800'lü yıllara dayanan yapı 3 katlı çarşı idi. Üst katı ev alt katı ise mağaza olarak kullanılıyormuş. Burada sarraf, nalburiye ve tuhafiye tarzında iş kolları faaliyet göstermiş. Şu an çok atıl ve virane durumda. Buranın bir an önce yapılıp, gelecek kuşağa taşınması lazım. Yapıdan sadece geriye zemin kaldı. Diğer iki kattan haber yok. Ben buranın turizme kazandırılması için gerekli müracaatlarımı yaptım. Bu tarihi yapının korunması ve gelecek nesillere taşınması bizim için önemli. Geçmişe sahip çıkmamız gerektiğini gözler önüne seren bir yapı. İnşallah bu yapı turizme kazandırılır" diye konuştu.