Kayserili illüstratörün dünya çapında başarısı

İHA 26.09.2021 - 14:21
Kayseri’de illüstrasyon çizimler yapan 27 yaşındaki Yaşar Vurdem, dünyaca ünlü firmadan çiziminin yayınlanması için teklif alan ilk Türk tasarımcı olmanın gururunu yaşıyor.
Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yüksek lisans programı öğrencisi olan Yaşar Vurdem, küçük yaştan beri meraklı olduğu çizimleri dijital ortamda 5 yıl önce yapmaya başladı.
Halasının teşviki ile küçük yaştan beri çizime meraklı olduğunu ve üniversiteye başladığında çizimleri dijital ortamda yapmaya başladığını söyleyen Yaşar Vurdem, “Ben tasarımcı olarak Adobe ürünlerini uzun zamandır kullanan biriyim. Yaptığım her illüstrasyonu photoshop üzerinde yapıyorum. En son Billie Eilish çizimi yapmıştım. Sosyal medyadan onu görmüşler ve bana ulaştılar ‘Bu çizimi biz global reklamlarımızda kullanabilir miyiz?’ diye. Ben de ‘Tabii ki’ dedim. Yazışmalarımız oldu ve daha sonra tüm telif haklarını onlara verdim" dedi.
Çizime küçük yaşlarda halasının teşviğiyle başladığını söyleyen Vurdem, "Kendisi de yağlı boya çalışmaları yapıyordu. Daha sonra 7-8 yaşında ben de yapmaya başladım. Üniversiteye de geçtiğimde bu dijital çizim olayı başladı. Çizimin dijitalde de yapıldığını, bu çalışmaları, kitap kapaklarını, oyun illüstrasyonlarını gördüm. Bu maceram oradan başladı" dedi.