Kayserili illüstratörün dünya çapında başarısı

Kayseri’de illüstrasyon çizimler yapan 27 yaşındaki Yaşar Vurdem, dünyaca ünlü firmadan çiziminin yayınlanması için teklif alan ilk Türk tasarımcı oldu. Vurdem'in çizimleri California ve Las Vegas gibi şehirlerdeki billboard'larda yer aldı.

İHA 26.09.2021 - 14:21

Kayserili illüstratörün dünya çapında başarısı - 1

Kayseri’de illüstrasyon çizimler yapan 27 yaşındaki Yaşar Vurdem, dünyaca ünlü firmadan çiziminin yayınlanması için teklif alan ilk Türk tasarımcı olmanın gururunu yaşıyor.

Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yüksek lisans programı öğrencisi olan Yaşar Vurdem, küçük yaştan beri meraklı olduğu çizimleri dijital ortamda 5 yıl önce yapmaya başladı.

Kayserili illüstratörün dünya çapında başarısı - 2
Çizim yapımında kendini geliştiren Vurdem, Cem Adrian ve Melek Mosso gibi sanatçıların albüm kapaklarını da hazırladı. En son dünyaca ünlü sanatçı Billie Eilish’in illüstrasyon çizimini yapan Yaşar Vurdem, sosyal medyada dünyaca ünlü tasarım programı Adobe firmasının dikkatini çekmeyi başardı.
Kayserili illüstratörün dünya çapında başarısı - 3
Firma tarafından kendisine ulaşılarak, bu çizimin telif haklarını devretmesi istendi. Telif haklarını firmaya veren Yaşar Vurdem’in çizimi California ve Las Vegas gibi şehirlerde billboard'larda sergilenirken, genç firmanın tasarımını sergilemek için ulaştığı ilk Türk tasarımcı oldu.
Kayserili illüstratörün dünya çapında başarısı - 4

Halasının teşviki ile küçük yaştan beri çizime meraklı olduğunu ve üniversiteye başladığında çizimleri dijital ortamda yapmaya başladığını söyleyen Yaşar Vurdem, “Ben tasarımcı olarak Adobe ürünlerini uzun zamandır kullanan biriyim. Yaptığım her illüstrasyonu photoshop üzerinde yapıyorum. En son Billie Eilish çizimi yapmıştım. Sosyal medyadan onu görmüşler ve bana ulaştılar ‘Bu çizimi biz global reklamlarımızda kullanabilir miyiz?’ diye. Ben de ‘Tabii ki’ dedim. Yazışmalarımız oldu ve daha sonra tüm telif haklarını onlara verdim" dedi.

Kayserili illüstratörün dünya çapında başarısı - 5
"California’da, Las Vegas’ta billboard'larda çizimlerim paylaşıldı. Bu durum Türkiye’de bir ilk" diyen Vurdem, "Bu kampanyaya katılan, reklamlarda, billboard'larda yayınlanan illüstrasyonların hepsi yabancı ülkelerden. Türkiye’den şu anda bu kampanyaya katılan ve seçilen tek benim" diye konuştu.
Kayserili illüstratörün dünya çapında başarısı - 6

Çizime küçük yaşlarda halasının teşviğiyle başladığını söyleyen Vurdem, "Kendisi de yağlı boya çalışmaları yapıyordu. Daha sonra 7-8 yaşında ben de yapmaya başladım. Üniversiteye de geçtiğimde bu dijital çizim olayı başladı. Çizimin dijitalde de yapıldığını, bu çalışmaları, kitap kapaklarını, oyun illüstrasyonlarını gördüm. Bu maceram oradan başladı" dedi.

Kayserili illüstratörün dünya çapında başarısı - 7
Tasarım yapacakların da sürekli pratik yapmaları gerektiğini belirten Vurdem, "Ben de uzun yıllar boyunca çalıştım. Sürekli aynı şeyleri çalıştım, sürekli portre çalıştım ve böyle bir başarıyı elde ettim. İlerideki hedeflerim de yine illüstrasyon alanında adımı dünya çapında duyurmak. Dünyada Türkiye’yi temsil etmek istiyorum. Reklam kampanyalarından, çizim siparişlerinden, eğitim videolarından para kazanmaya çalışıyorum ve bir kazancım var” diye konuştu.
Kayserili illüstratörün dünya çapında başarısı - 8
Kayserili illüstratörün dünya çapında başarısı - 9
Kayserili illüstratörün dünya çapında başarısı - 10
Kayserili illüstratörün dünya çapında başarısı - 11

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