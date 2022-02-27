Kaz yumurtalarını sanat eserine dönüştürüyor

Öztürk, yumurta üzerinde oyma ve boyama olmak üzere iki çalışma yapabildiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Oyma işleminde daha çok geleneksel motifleri kullanıyorum. Boyama işlemini yaparken genellikle ünlü ressamların eserlerini reprodüksiyon yapıyorum. Çünkü insanlar dünyanın en meşhur resimlerini hep düz zeminde görmeye alışık. Farklı bir yüzeyde, yumurtanın üzerinde görmeyi deneyimlesinler istedim."