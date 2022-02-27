Kaz yumurtalarını sanat eserine dönüştürüyor

Haberler - Anadolu Ajansı 27.02.2022 - 17:30
Bayburt'ta görsel sanatlar öğretmeni Zeynel Abidin Öztürk, kaz yumurtalarını üzerlerine işlediği motifler ve resimlerle adeta birer sanat eserine dönüştürdü.
İlkokul yıllarında resim yeteneği fark edilen Öztürk, o yıllardan itibaren bir yandan baba mesleği bakırcılığın etkisiyle oyma işleri, diğer yandan da yağlı boya resimler yapmaya devam etti.
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü mezunu Öztürk, 14 yıldır görsel sanatlar öğretmeni olarak memleketi Bayburt'ta görev yapıyor.
Öztürk, bir yandan öğrencilerine resim dersi verirken bir yandan da atölyesinde hobi olarak çeşitli tekniklerde resim yapıyor, ahşap yakma ve bakır işlemeciliği gibi el sanatlarıyla ilgileniyor.
Yaklaşık iki yıl önce diş hekimlerinin kullandığı bir aletle yumurtaya çeşitli motifler işlemeye başlayan ve üzerlerine resimler çizen Öztürk, kaz yumurtalarını adeta sanat eserine dönüştürüyor.
Kullandığı materyalin küçük ve dayanıksız olması nedeniyle sanatını büyük özen ve sabırla sürdüren Öztürk, yumurtaya estetik görünüm kazandırmak için dört ile beş gün çalışıyor.
Resme tutkusunu mesleğine de yansıttığını söyleyen 40 yaşındaki Öztürk, boş vakitlerini atölyesinde çeşitli teknikler kullanarak resim ve el sanatları üzerine çalışmalar yaptığını söyledi.
Öztürk, "Yumurta oyma işi hassas. Yumurtayı delip sıvıyı boşalttıktan sonra kurutuyor ve temizliyorum. Üzerine belirlediğim motifleri çizerek işlem yapmaya başlıyorum. Yumurta kırılgan bir malzeme olduğu için bu işlem çok hassas. Dikkatli çalışmak gerekiyor. Bunu yaparken son derece titiz davranıyorum" dedi.
Yumurta oyma ve boyama işinin konsantrasyon gerektirdiğini söyleyen Öztürk, çalışırken sadece yumurta ve resimle baş başa kalmanın kendisine büyük bir haz verdiğine dikkat çekti.
Öztürk, yumurta üzerinde oyma ve boyama olmak üzere iki çalışma yapabildiğini dile getirerek, şunları söyledi:
"Oyma işleminde daha çok geleneksel motifleri kullanıyorum. Boyama işlemini yaparken genellikle ünlü ressamların eserlerini reprodüksiyon yapıyorum. Çünkü insanlar dünyanın en meşhur resimlerini hep düz zeminde görmeye alışık. Farklı bir yüzeyde, yumurtanın üzerinde görmeyi deneyimlesinler istedim."
Yumurta oyma ve boyama işini yaklaşık iki yıldır yaptığını, ortaya çıkan eserlerin de ilgini gördüğünü anlatan Öztürk, yakın zamanda sergi açmayı planladığını sözlerine ekledi.