Kazdağları'nın kuş envanterine 5 yeni tür eklendi

04.08.2020 - 13:32
Kara ağaçkakan tespiti sağlıklı ekosistemin göstergesi
Doktor Öğretim Üyesi İbrahim Uysal, Kazdağları'nın batısında Çanakkale il sınırında yoğunlaşan çalışmalarında birbirinden renkli kuş türlerinin üreme kayıtlarını alarak bölgenin kuş bilimi bakımdan önemi ve hassasiyetinin ortaya çıkarıldığını söyledi. En önemli kuş göç rotalarından birinin Çanakkale üzerinden geçtiğini belirten Uysal, "Her yıl on binlerce kuş, üreme ve kışlama alanlarına Kazdağları ve Çanakkale üzerinden geçerek göç ediyor. Bu türler açısından rotaları üzerinde bulunan ekosistemler, beslenme, dinlenme ve göç yolculuklarını tamamlamak için önemli bir istasyon görevi görüyor" dedi.
"Çalışmalarımız devam edecek"
Cenk Polat ise 2006 yılından bu yana kuş gözlemciliği yaptığını, iki yıldır da Çanakkale'de özel bir şirket bünyesinde yaban hayatını araştırdıklarını belirtti. Kara ağaçkakanın Kazdağı Milli Parkı'nda yaşadığını tespit ederek yuvasını ve üreme alanlarının fotoğraflarını, videolarını, ses kaydını aldıklarını bildiren Polat, "Yine aynı bölgede taşkızılı diye bir türümüz var, kayalık alanda ürediğini kaydettik. Bu da çok güzel oldu. Mutluyuz, çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.