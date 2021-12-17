Keanu Reeves: Matrix için 46. kattan defalarca atladık

'EL ELE TUTUŞTUK VE ÇATIDAN ATLADIK'



Reeves, bu tarz aksiyon sahnelerinin neden görsel efektler kullanılarak daha güvenli bir şekilde çekilmediği sorusuna ise "Çünkü bu Lana Wachowski ve Matrix. Doğal ışığa ihtiyacınız var ve bunu gerçekten yapmak istiyorsunuz. Tabii ki bizi tutan kablolar vardı ama Carrie-Anne ile el ele tutuştuk ve çatıdan atladık" ifadelerini kullandı.