Keanu Reeves'li Sibirya'dan yeni kareler

Matrix'in ardından John Wick serileriyle sinemada fırtına gibi esen Keanu Reeves'in yeni filmi Sibirya'dan (Siberia) yeni kareler yayınlandı.
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Hayranlarının 17 Mayıs 2019'da yayınlanacak John Wick 3: Parabellum filmini beklediği Keanu Reeves, bambaşka bir projeyle seyirci karşısına çıkmak için gün sayıyor.
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Matrix serisindeki Neo karaktariyle kariyerinde zirve yapan, John Wick ile ikinci baharını yaşayan Keanu Reeves'in 20 temmuzda seyirciyle buluşacak yeni filmi Sibirya'dan yeni görseller yayınlıandı.
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Keanu Reeves'i; aşk için nelerin feda edelebileceğini sorgulatmaya hazırlanan Sibirya'da bu kez de elmas ticaretinin ortasına yerleştiriyor.
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Lucas Amerikalı bir elmas tüccarıdır. Elindeki kaynağı belirsiz olan nadir mavi elmasları satmak için Rusya'ya gider. Rus bir kafe sahibi olan Katya ile küçük bir Sibirya kasabasında yakınlaşması, ikisi için de tutkulu bir bağın kurulmasını sağlar.
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Lucas kendisini kurtarmayı başaramadığı elmas ticaretinin tehlikeli dünyasını keşfetmeye başladığında, bu durum Lucas'ı da Katya'yı da tehlike altına sokacaktır. Kendisinin ve sevgilisinin hayatı tehdit altında olan Lucas, çöken anlaşmadan çıkış yolu bulmalı ve sevdiği kadını kurtarmalıdır...
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Matthew Ross'un yönetmen koltuğunu üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Pasha Lychnikoff, Ana Ularu, Aleks Paunovic, Veronica Ferres ve Molly Ringwald gibi isimler yer alıyor.
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Gerilim filmi Sibirya Türkiye'de 20 temmuzda gösterime girecek.