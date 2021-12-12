Keanu Reeves'ten Matrix 4 tepkisi: Ama ben öldüm!

Reeves, 18 yıl önce öldüğü görülen karakterinin yeniden dirilmesine ilişkin soruyaysa şu cevabı verdi:

"Yönetmen bana başka bir Matrix filmi çekmek hakkında ne düşündüğümü sorduğunda, 'Ne? Kulağa harika geliyor ama ben öldüm' dedim. O da, 'Öyle mi?' diye karşılık verdi. Ben de, 'Anlatsana' dedim. Güzel bir hikaye yazdı. Bu karakteri oynamayı seviyorum. Nasıl hayatta kaldığım açıklanacak."