Keanu Reeves'ten Matrix 4 tepkisi: Ama ben öldüm!

Keanu Reeves, Matrix serisinin son filmi için kendisine teklif geldiğinde verdiği ilk tepkiyi anlattı: 'Ne? Kulağa harika geliyor ama ben öldüm' dedim.

Haberler 12.12.2021 - 10:11

Keanu Reeves'ten Matrix 4 tepkisi: Ama ben öldüm! - 1

Kanadalı ünlü aktör Kenau ReevesMatrix serisinin son filmi için kendisine teklif geldiğinde verdiği ilk tepkiyi anlattı. 

İrlandalı komedyen Graham Norton'ın televizyon programına cuma katılan Reeves, sinema tarihinin en popüler bilimkurgu serilerinden biri olan Matrix'in bu ay beyazperdeye dönüşüne dair konuştu. 

Keanu Reeves'ten Matrix 4 tepkisi: Ama ben öldüm! - 2

Reeves programa görüntülü olarak ABD'den katıldı. 

Independent Türkçe'nin haberine göre, The Matrix Resurrections'da ikonik karakter Neo'yu yeniden canlandıracak olan Reeves programda şu ifadeleri kullandı:

"Umarım izleyiciler bundan keyif alır. Çok heyecan verici ve bunu yapmak olağanüstü bir deneyimdi."

Keanu Reeves'ten Matrix 4 tepkisi: Ama ben öldüm! - 3

Reeves, 18 yıl önce öldüğü görülen karakterinin yeniden dirilmesine ilişkin soruyaysa şu cevabı verdi:

"Yönetmen bana başka bir Matrix filmi çekmek hakkında ne düşündüğümü sorduğunda, 'Ne? Kulağa harika geliyor ama ben öldüm' dedim. O da, 'Öyle mi?' diye karşılık verdi. Ben de, 'Anlatsana' dedim. Güzel bir hikaye yazdı. Bu karakteri oynamayı seviyorum. Nasıl hayatta kaldığım açıklanacak."

Keanu Reeves'ten Matrix 4 tepkisi: Ama ben öldüm! - 4

Öte yandan Reeves, 1997 yapımı Hız Tuzağı 2'yi (Speed 2) neden reddettiğini de açıkladı. Aktör şu ifadeleri kullandı:

"O dönem senaryoya cevap vermedim. Sandra Bullock'la çalışmayı gerçekten çok istiyordum. Jack Traven'ı oynamayı sevmiştim. Filme dahil olan oyuncularla hiçbir problemim yoktu ama o dönem bunun doğru olmadığı hissine kapılmıştım."

Keanu Reeves'ten Matrix 4 tepkisi: Ama ben öldüm! - 5

Matrix Resurrections, 24 Aralık'ta vizyona girecek.

Keanu Reeves'ten Matrix 4 tepkisi: Ama ben öldüm! - 6

Matrix Resurrections'tan yeni fragman (Video)

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