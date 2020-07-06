Kehanet filminin çekimleri corona virüs tedbirleriyle tamamlandı

06.07.2020 - 07:07
Senaryosunu Fırat Tamer'in kaleme aldığı gizem, gerilim ve macera türündeki yapımı, Fatih Hasanoğlu yönetti. Yapımcı Eylem Türk, filme ilişkin yaptığı açıklamada, film sektörüne yeni adım attığını belirterek, yapımcılığını üstlendiği ilk film olduğunu dile getirdi.
Kehanet'in gizem, gerilim ve macera türünde olduğunun altını çizen Türk, "Kehanet, kıyamet alametleri serimizin ilk filmi olacak. Bundan sonra da devamını çekmek istiyoruz. Korku filmi sektöründe, Türk filmleri arasında bir boşluğu dolduracağını düşünüyoruz. Bildiğiniz korku filmleri gibi olmayacak. Son dönemde sayıları giderek artan, 'cin' temalı filmler çekildi. Hatta afişleri bile birbirine benziyor bu filmlerin. Bizimkisi öyle değil. İçinde şifreler olan, kahramanlarının bu şifreleri çözerek kıyamet alametlerinin ilkine ulaştığı sürpriz sonlu bir film. dedi.
"Bekleme sürecinde senaryomuza salgını dahil ettik"
Eylem Türk, Kovid 19 sebebiyle, mart ayında yapılması planlanan çekimlerin ertelendiğine işaret ederek, "Bu süreç bizim için hayırlara da vesile oldu. Salgınlar, halk arasında kıyamet alametlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Biz de bu bekleme sürecinde senaryomuza salgını dahil ettik. Böylelikle de güncel bir senaryoya kavuşmuş olduk" diye konuştu.