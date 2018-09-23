Keira Knightley: Bu filmi nasıl çektik ben de anlamadım

Önceki gün ABD’de gösterime giren, Fransız yazar Sidonie Gabrielle Colette’nin meydan okumayla geçen hayat hikayesini anlatan Colette filminde rol alan Knightley, filme dair şunları anlattı:

“Colette iki cinsiyetli olduğunu söylüyor ve bizlere dayatılan kalıplara karşı çıkıyor. 1800’lü yılların sonundan bahsediyoruz bu arada... Kadınlar büyük, kabarık elbiseler giyiyor. Nasıl erkek gibi davranabilirler diye düşünebilirsiniz. Mesela o dönemde kadınlar ayakları ve kolları birbirine yakın, koltukta çok yer kaplamayacak şekilde otururmuş, erkekler ise daha rahat bir şekilde. Colette de erkeklere özgü fiziksel tavırlar sergilemekten çekinmemiş. Öyle davrandığı için de kimseden özür dilememiş. Kendini olduğu gibi kabul ettirmek istemiş.”