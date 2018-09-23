Keira Knightley: Bu filmi nasıl çektik ben de anlamadım
Colette ve Fındıkkıran ve Dört Diyar (The Nutcrackers and The Four Realms) olmak üzere iki yeni filmi vizyona girecek olan Keira Knightley, yönetmen Lasse Hallström ile çalışma deneyimini anlatırken, “Bu filmi nasıl çektik ben de anlamadım” dedi.
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1Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Keira Knightley, Colette ve Fındıkkıran ve Dört Diyar (The Nutcrackers and The Four Realms) adlı filmleriyle geliyor.
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Fındıkkıran ve Dört Diyar (The Nutcrackers and The Four Realms) filmi Türkiye’de 1 Kasım’da gösterime girecek olan Knightley, Hürriyet’ten Barbaros Tapan’a verdiği röportajda, “Hala filmin bitmiş halini görmedim. Filmde büyük pembe bir pasta gibi görünüyorum. Uzun zamandır ciddi, duygusal, ağır filmler yapıyorum. Böyle eğlenceli bir projede yer almayı uzun zamandır istiyordum. Pembeler içinde tatlı bir karakter oynamak güzel bir değişiklik oldu” dedi.
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Ünlü oyuncu, filmde yönetmen Lasse Hallström ile çalışma deneyimini şöyle anlattı:
“Lasse en baştan bana kaosu seven bir yönetmen olduğunu söyledi. Tahmin edemezsin, gerçekten kaosu seviyor! Prova yapmamıza izin vermedi. Bir sahneyi başından sonuna kadar çekmedi. Filmi nasıl çektik, ben de anlamadım. Çok ilginçti... Ortaya nasıl bir şey çıktı ben de merak ediyorum.”
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Önceki gün ABD’de gösterime giren, Fransız yazar Sidonie Gabrielle Colette’nin meydan okumayla geçen hayat hikayesini anlatan Colette filminde rol alan Knightley, filme dair şunları anlattı:
“Colette iki cinsiyetli olduğunu söylüyor ve bizlere dayatılan kalıplara karşı çıkıyor. 1800’lü yılların sonundan bahsediyoruz bu arada... Kadınlar büyük, kabarık elbiseler giyiyor. Nasıl erkek gibi davranabilirler diye düşünebilirsiniz. Mesela o dönemde kadınlar ayakları ve kolları birbirine yakın, koltukta çok yer kaplamayacak şekilde otururmuş, erkekler ise daha rahat bir şekilde. Colette de erkeklere özgü fiziksel tavırlar sergilemekten çekinmemiş. Öyle davrandığı için de kimseden özür dilememiş. Kendini olduğu gibi kabul ettirmek istemiş.”
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Knightley, yıllar önce okul mezuniyet töreninde yaşadığı bir olayı şöyle anlattı:
“15-16 yıl önceydi. Mezuniyet törenimde balonların altında herkesin yaptığı gibi öpüştük. Bizim fotoğraf olay oldu, uygunsuz bulundu. Çünkü iki kız öpüşmüştük. Şimdi İngiltere’de böyle bir durum olsa sorun olacağını zannetmiyorum.”
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6Şimdiye kadar beğendiği kadınlar olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, “Kimler olduğunu söylemeyeceğim, eşimin hoşuna gideceğini zannetmiyorum ama oldu” ifadesini kullandı.