'Kem gözlere' karşı yapıldığına inanılan tarihi eserler görücüye çıktı

“İLAHİ GÜÇLERDEN YARDIM İSTEDİLER”

Keser, benzersiz eserlerdeki vurgulayıcı özellikler arasında gözlerin yer aldığını aktararak, "Milattan önce 3 binli yıllarda yaşayanlar büyük topluluklar oluşturmuştu. Düşmanları doğadan çok diğer şehirlerin, krallıkların insanlarıydı. O nedenle kendi krallıklarını, evlerini, depolarını, bahçelerini korumak zorundaydılar. Bunun için sadece askeri güçlerini kullanmakla kalmadılar. İlahi güçlerden de yardım istediler " dedi.