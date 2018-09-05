Kenan Doğulu Bodrum’da caz rüzgarı estirdi

Bodrum Caz Festivali, sanatçı Kenan Doğulu konseriyle devam etti.
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Bodrum Belediyesinin destekleriyle düzenlenen festival kapsamında Doğulu, İhtimaller Projesi başlığı altında Bodrum Antik Tiyatro'da konser verdi.
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Konser öncesi konuşma yapan Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği (KOREV) Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Aydeniz, yaklaşık 20 bin çocuğun devlet koruması altında olduğunu söyledi. Bu çocukların, ailelerde yaşanan travmatik sebeplerden dolayı koruma altına alındığını anlatan Aydeniz, "Şiddet, ihmal, istismar, içki ve uyuşturucu gibi alışkanlıklara sahip aileler. Çocukların bu ailelerin yanında yaşamaları uygun değil" dedi.
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Devlette fiziki şartların çok uygun olduğunu belirten Aydeniz, şöyle konuştu: "Çocuklar hemen hemen her şeye sahip olarak yaşıyorlar. Tek ihtiyaçları olan şey sevgi. Maalesef bunu toplu bakım modellerinde devlet elinde sağlamak mümkün değil. Birebir aileyle ve sevgiyle büyümeleri gerekiyor. Araştırmalar gösteriyor ki sevgisizlik şiddetle eşdeğer. Bu çocukların bizim biyolojik çocuklarımızdan hiçbir farkı yok. Bize 'anne ve baba' diyorlar. Bizim çocuklarımızla aramızda 'kan bağımız' yok ama 'can bağımız' var."
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Konuşmaların ardından sahneyi Kenan Doğulu aldı. Eylül ayı konserlerine Bodrum Caz Festivali’yle başlayan Kenan Doğulu, geçtiğimiz akşam İhtimaller Projesi ile Bodrum Antik Tiyatro’nun tarihi atmosferinde sevenlerine muhteşem bir gece yaşattı.
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İhtimaller Projesi ile Aşk Oyunu, Gelinim, Can Bebeğim, Baş Harfi Ben gibi hit parçalarından oluşan seçkiyi caz müziğiyle bambaşka bir boyuta taşıyan Doğulu, konserde son albümüne ismini veren parçası Vay Be'yi ilk kez caz formundaki yeni düzenlemesiyle seslendirerek izleyicilerden büyük beğeni topladı.
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Türkiye’nin önde gelen caz müzisyenlerinden oluşan orkestrası ile hayranlarına müzik ziyafeti sunan Doğulu’ya piyanoda Ercüment Orkut ve Can Çankaya, kontrbasta Ozan Musluoğlu, davulda Mehmet İkiz ve Ferit Odman, trompette Şenova Ülker, trombonda Burak Dursun, saksafonda Engin Recepoğulları, vokalde Sibel Gürsoy ve Tuba Önal eşlik etti.
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Ferit Odman ve Mehmet İkiz’in çift davulla çaldıkları soloları salonu dolduran binlerce kişi tarafından dakikalarca alkışlandı.