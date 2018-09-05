Kenan Doğulu Bodrum’da caz rüzgarı estirdi

Konser öncesi konuşma yapan Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği (KOREV) Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Aydeniz, yaklaşık 20 bin çocuğun devlet koruması altında olduğunu söyledi. Bu çocukların, ailelerde yaşanan travmatik sebeplerden dolayı koruma altına alındığını anlatan Aydeniz, "Şiddet, ihmal, istismar, içki ve uyuşturucu gibi alışkanlıklara sahip aileler. Çocukların bu ailelerin yanında yaşamaları uygun değil" dedi.

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Devlette fiziki şartların çok uygun olduğunu belirten Aydeniz, şöyle konuştu: "Çocuklar hemen hemen her şeye sahip olarak yaşıyorlar. Tek ihtiyaçları olan şey sevgi. Maalesef bunu toplu bakım modellerinde devlet elinde sağlamak mümkün değil. Birebir aileyle ve sevgiyle büyümeleri gerekiyor. Araştırmalar gösteriyor ki sevgisizlik şiddetle eşdeğer. Bu çocukların bizim biyolojik çocuklarımızdan hiçbir farkı yok. Bize 'anne ve baba' diyorlar. Bizim çocuklarımızla aramızda 'kan bağımız' yok ama 'can bağımız' var."