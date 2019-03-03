Kenan Doğulu'dan 360 derece konser

Kenan Doğulu "360 derede konser olması benim de ilk defa yaşadığım, seyircinin de ilk defa yaşadığı bir tecrübe, herkesin iç içe göz göze bütünlük halinde olması heyecan verici" diyerek konsere Barış Manço’nun ölüm yıl dönümü sebebiyle ustasına saygı olarak Dönence şarkısı ile başladı. Seyircinin tüm şarkılara eşlik ettiği konser led ışık, lazer şovu, renk efektleri ve ışık oyunlarıyla adeta görsel bir şölene dönüştü.