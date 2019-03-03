Kenan Doğulu'dan 360 derece konser
Kenan Doğulu, 360 derece konseriyle Volkswagen Arena’da 25 yıllık kariyerinin en sıra dışı performansına imza atarak, binlerce hayranına bir ilk yaşattı. Dev altıgen sahnede 180 kişilik dev prodüksiyon ekibi çalıştı.
-
1
Kenan Doğulu, Kerki ve Solfej’in düzenlediği 360 derece konseriyle Volkswagen Arena’da 25 yıllık kariyerinin en sıra dışı performansına imza atarak, binlerce hayranına bir ilk yaşattı.
-
2
Türkiye’nin ilk 360 derece konseri için Volkswagen Arena’ya 350 metrekarelik özel bir sahne kuruldu.
-
3
Hayranlarının büyük ilgi gösterdiği konserde Kenan Doğulu, Volkswagen Arena’ya kurulan dev altıgen sahnesinde eğlenceli, dansa davet eden özel repertuvarıyla tüm salonu konser boyunca dansa kaldırdı.
-
4
180 kişilik dev prodüksiyon ekibi, her biri alanında usta isimlerden oluşan 14 kişilik orkestrası ve dansçıların eşlik ettiği konserde Doğulu, teknoloji ve müziği bir araya getirerek seyircileri görsel ve işitsel bir yolculuğa çıkardı.
-
5
Kenan Doğulu "360 derede konser olması benim de ilk defa yaşadığım, seyircinin de ilk defa yaşadığı bir tecrübe, herkesin iç içe göz göze bütünlük halinde olması heyecan verici" diyerek konsere Barış Manço’nun ölüm yıl dönümü sebebiyle ustasına saygı olarak Dönence şarkısı ile başladı. Seyircinin tüm şarkılara eşlik ettiği konser led ışık, lazer şovu, renk efektleri ve ışık oyunlarıyla adeta görsel bir şölene dönüştü.
-
6
Sahnede Doğulu’ya piyanoda Ozan Doğulu ve Mustafa Haybat, elektro gitarda Gökay Semercioğlu, bas gitarda Orhan Deniz, davulda Nedim Ruacan ve Mehmet İkiz, perküsyonda Abbas Karacan, vokallerde Duygu Soylu ve Sinem Akkaya, trompette Tolga Bilgin, trombonda Ziya Arman, saksafonda Serkan Altınok, kanunda Burçin Bahar Cantürk ve çelloda Yasemin Özler eşlik etti.
-
7
5 bin kişinin izlediği konserde Doğulu, 3 saate yakın sahnede kalarak toplam 26 şarkı seslendirdi. Bugüne dek yaptığı her proje ile büyük beğeni toplayan Kenan Doğulu konser bitiminde dakikalarca ayakta alkışlandı.
-
8
Kenan Doğulu ve orkestranın konsept ve kiyafetleri Merve Kırşan tarafından hazırlandı.
Kenan Doğulu konserde 3 farkli ceket giydi. İşleme ve boncuk tasarımları Tuba Albustanoğlu tarafından gerçekleştirilen ceketler Derimod tarafindan Kenan Dogulu’ya özel olarak üretildi.
-
9
Dünyaca ünlü davulcu Mehmet İkiz’in “Tencere Kapak” şarkısında davul yerine tencere kapakla yaptıgı show büyük alkış aldı.
-
10
Şov yönetmenliği ve sahne tasarımı New York, Milano, Paris, İstanbul’da özel etkinlikler ve şovlar gerçekleştiren kreatif ajans Uğurhan Akdeniz Special Events & Fashion Shows tarafından üstlenilen konserin, yürütücü prodüktörlüğü daha önce Sezen Aksu, Şebnem Ferah ve Cirque Du Soleil ile çalışmış olan Serol Ağazat tarafından yapıldı.
-
11
Konserin koreografisi Londra’da yaşayan ve Royal Academy, Sadler’s Wells, Pera Müzesi ve Zorlu PSM gibi sahne ve müzelerle çalışmış Performistanbul sanatçısı Ekin Bernay’ın imzasını taşıyor.
-
12
Işık tasarımını Gökhan Karaçay'ın yaptığı konserde özel olarak kullanılan görseller ise Red Dot Design ödüllü kreatif tasarım stüdyosu Awesome Bros tarafından son teknolojiyle hazırlandı.
-
13
Konser boyunca Doğulu’ya çift davul (Nedim Ruacan & Mehmet İkiz) ve çift piyano (Ozan Doğulu & Mustafa Haybat) eşlik etti.
-
14Ketche yönetmenliğinde 24 kişilik kamera ekibi konser kaydını çekti.