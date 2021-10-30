Kenan Doğulu'dan 40 kişilik koro eşliğinde konser

Kenan Doğulu, Cumhuriyet’in 98. yılı şerefine İBB’nin Volkswagen Arena’da düzenlediği kutlamada sahne aldı. Alanı dolduran dinleyiciler, Kenan Doğulu ile tek yürek halinde marşlar ve şarkılar söyleyerek 29 Ekim coşkusunu doyasıya yaşadı. Doğulu, konserin açılışını Masis Aram Gözbek şefliğindeki 40 kişilik MAGMA Filarmoni Korosu eşliğinde seslendirdiği 10. Yıl Marşı’yla yaptı. Hemen ardından 1999 senesinde yeniden düzenleyip yorumladığı Gençlik Marşı'nı da yine aynı koro eşliğinde seslendirdi. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle konseri izleyenlerin alkışları dakikalarca dinmedi.

Haberler 30.10.2021 - 12:09

Kenan Doğulu'dan 40 kişilik koro eşliğinde konser - 1

Kenan Doğulu, özel repertuarı, dansçıları, özel ışık ve görsel show’uyla sahne aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da İstanbullularla birlikte izlediği konserde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusu Doğulu’nun performansıyla eşsiz anlara dönüştü.

Kenan Doğulu'dan 40 kişilik koro eşliğinde konser - 2

Doğulu, konserin açılışını Masis Aram Gözbek şefliğindeki 40 kişilik MAGMA Filarmoni Korosu eşliğinde seslendirdiği 10. Yıl Marşı’yla yaptı. Hemen ardından 1999 senesinde yeniden düzenleyip yorumladığı Gençlik Marşı'nı da yine aynı koro eşliğinde seslendirdi. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle konseri izleyenlerin alkışları dakikalarca dinmedi.

Kenan Doğulu'dan 40 kişilik koro eşliğinde konser - 3

Bu çok özel günde büyüleyici bir atmosferde unutulmaz bir konser veren Doğulu, "Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman fikir arkadaşlarını özlemle, saygıyla anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. yılı kutlu olsun!" dedi.

Kenan Doğulu'dan 40 kişilik koro eşliğinde konser - 4

Konserine “Çakkıdı” ve “İlk Adımı Sen At” gibi en sevilen şarkılarından oluşan geniş repertuarıyla devam eden başarılı sanatçı, performansı ve enerjisiyle dinleyicileri mest etti.

Kenan Doğulu'dan 40 kişilik koro eşliğinde konser - 5

Doğulu’ya sahnede DansFabrika’nın 8 kişilik dansçı ekibi eşlik etti. Moda tasarımcısı Emre Erdemoğlu'nun yeni koleksiyonundan bir kıyafetle sahne alan Kenan Doğulu’nun stil danışmanlığı Merve Kırşan tarafından yapılırken, dansçıların kostümlerini ise Mert Yemenicioğlu hazırladı.

Kenan Doğulu'dan 40 kişilik koro eşliğinde konser - 6

Doğulu, kendisini izleyen eşi Beren Saat'i bir ara sahneye aldı. 'Aşk ile Yap' şarkısını birlikte söyleyen ikili dans etti.

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