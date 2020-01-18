Kendi Yolumda filminin çekimleri tamamlandı

Yine aile ve toplum baskısı ile “yaşının geçtiği” psikozuna girmiş ve aslında kendisine hiç de uygun olmayan erkek arkadaşı Serdar ile evliliğini eşiğine gelmiş. Sonunda belki de şans yüzüne gülmüş ve erkek arkadaşının kendisini aldattığını öğrenmiş. Hayatında Ankara’nın doğusuna geçmemiş Zeynep, biraz da erkek arkadaşından uzaklaşmak için. Tabi ki Adana'da bir sigorta dolandırıcılığını denetlemek, İstanbul'da kendisine öğretilenden biraz farklı ve çokça maceralı.