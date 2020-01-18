Kendi Yolumda filminin çekimleri tamamlandı

6 Mart’ta vizyona girecek değişik hikayesiyle dikkat çeken filmin konusun şöyle:
Gökhan Özoğuz, Adana’da gittiği tamircide, bir tamirci çırağı olan Ömer Ali ile karşılaşır. Ömer Ali’nin kendisine dinlettiği şarkıyı beğenir ve işin peşini bırakmamasını söyler. Baskıcı babasının yanında çalışmakta olan genç tamirci, Gökhan’a; “Sen de benimki gibi bir aileye, benim doğduğum gibi bir tamirhaneye doğsaydın, Athena Gökhan olabilir miydin?” sorusunu yöneltir. Gökhan bu sorudan etkilenir ve arabanın tamirini beklerken uykuya dalar.
6 Mart’ta vizyona girecek filmin en dikkat çeken karakterlerinden biri de Gökçe Bahadır’ın canlandırdığı Zeynep. Hayatı ev-ofis-spor salonu ekseninde geçen, klasik bir İstanbul’lu beyaz yakalı. Bir sigorta şirketinin denetim departmanında çalışıyor. Tam bir kontrol delisi. Sanki hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayanlardan. Çocukluğu, özellikle annesinin baskısı altında, hayal bile kuramaya fırsat bulamadan, bir sınavdan diğerine, yarış atı gibi hazırlanarak geçmiş.
Yine aile ve toplum baskısı ile “yaşının geçtiği” psikozuna girmiş ve aslında kendisine hiç de uygun olmayan erkek arkadaşı Serdar ile evliliğini eşiğine gelmiş. Sonunda belki de şans yüzüne gülmüş ve erkek arkadaşının kendisini aldattığını öğrenmiş. Hayatında Ankara’nın doğusuna geçmemiş Zeynep, biraz da erkek arkadaşından uzaklaşmak için. Tabi ki Adana'da bir sigorta dolandırıcılığını denetlemek, İstanbul'da kendisine öğretilenden biraz farklı ve çokça maceralı.
Her şeyi hesaplanmış, tek düze bir hayattan, Adana’nın kaotik sokaklarına uzayan bu macera, Zeynep’in hayatını sorgulamasına ve belki de ilk defa kendi hayalerinin ve gerçek aşkın peşine düşmesine olanak sağlayacak…