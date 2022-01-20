Kendisine bilerek virüs bulaştıran Çek şarkıcı Hana Horka hayatını kaybetti

Annesinin ölümüne ilişkin açıklama yapan Jan Rek, “Annem 5 gündür hastaydı. Onun kendisine corona virüs bulaştırdığını ilk başta anlamamıştım. Çünkü kendisini izole etmemişti. Sonradan öğrendim ki babam ve ben virüse yakalandığımızda o da isteyerek virüse yakalanmış. İlk başta bir PCR test yaptırdı ve sonucu negatif çıktı. Sonra hastalandığını anladı ve ikinci bir test yaptırdı, pozitif çıktı. Babam ve ben aşı olduk, hastalığı hafif atlattık. Sadece 3 gün sürdü. Ancak annem aşı olmak istemiyordu. Annemin hastalığı 5 gün sürdü. Kendini iyi hissetmiyordu. Son gün sabah uyandı, üstünü değiştirip yürüyüşe çıktı. Eve geldiğinde sırtının ağrıdığını söyledi. Uzanmasını söyledik ve görünüşe göre 10 dakika içinde hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.





