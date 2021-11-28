Kepez’de budanan ağaç dalları sanata dönüştü

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin budadığı ağaç dalları belediyenin ahşap atölyesinde sanatsal dokunuşla odun adam figürüne dönüştürüldü.

Dokuma Botanik Bahçesi, doğa, insan ve sanatın birlikteliğini temsil eden ağaç dallarından yapılan odun adam figürleri ile daha da renklendi.