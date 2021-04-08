Kerem Bürsin'den tepkilerin ardından özür

Kafelere gidip maskelerini çıkaran kişiler için "O kafelere gidip maskelerinizi çıkarıyorsunuz ya salaksınız!" diyen oyuncu Kerem Bürsin, tepkilerin ardından özür diledi.

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08.04.2021 - 09:40

Son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Kerem Bürsin, kafelere gidenlere sert bir eleştiride bulundu. Bürsin, "O kafelere gidip maskelerinizi çıkarıyorsunuz ya salaksınız! I’m sorry, salaksınız! Ailenizi ve insanları bir düşünün" ifadelerini kullandı.







Bu açıklamanın ardından kimi Bürsin'e destek olurken kimi tepki verdi. #haddinibilkerembürsin hashtag'i Twitter'da trend topic oldu. Bazı kullanıcılar Bürsin'i eleştirirken, bazı kişiler de artan vaka sayılarından dolayı Bürsin'e destek verdi.







33 yaşındaki oyuncu gelen tepkilerin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Maalesef dün kullandığım 'salak' kelimesi doğru ve hoş bir tercih değildi. Bu yanlışım için özür dilerim."







"Son bir yıldır pandemi sürecindeyiz kimse için çok kolay geçmiyor ve bunu önleyecek, riski azaltabilecek tek şey maske takmak. Günlük vaka sayısında dünyada ilk sıradayız."







"Eğer ki sosyalleşeceksek maske takmamız, sorumluluk almak demek. 'Setler?' diye soracaksınız. Senaryolardan dolayı maalesef oyuncular maske takamıyor."

"Sahne arasında hep maske takıyoruz. Sürekli test oluyoruz. Mesela setimizde 5 vaka çıktı. Ben de, partnerim de pozitif olabilir. O yüzden yanlış kelimeyi kullandığım için özür dilerim. Lütfen maskemizi takalım."