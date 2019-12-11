Kerem Görsev: Yaşadıklarım notalara dönüştü, notalar ise albüme

Çok sık sorulmuştur... Bu albümde bir değişiklik var mı? Tabii, müzikal anlamda?
"Albümde bir değişiklik yok; sound olarak akustik. Müzikal anlamda ise bir önceki albümden sonra yaşadıklarım notalara dönüştü, notalar ise müziğe ve albüme "
Albümün ismi? (İlk soruyu sorma nedenlerimizden biri) Neden mükemmel denge? Nedir bu ismin anlamı?
"Bu albüm benim içsel dengelerimin hikayesi. Insanın hayatında bazen dengesini kaybettiği de dengeyi sağladığı dönemler olur. "Perfect Balance" hayatımda yaşadığım bazı olayların müziğe dönüşmüş halidir. Bir ara içsel dengem bozulur gibi oldu fakat şimdi o dengeyi tutturdum."
Her albümünüzün bir hikayesi var. Perfect Balance bize ne anlatıyor?
"Hayatımda kusursuz dengeyi yakalamaya çalıştığım dönemin albümü Perfect Balance. Hayatınızda dönemler olur, bir anda tüm dengeleriniz altüst olur. Daha sonra ekstra bir çaba ile normale dönmeye, dengelerinizi bulmaya çalışırsınız. Perfect Balance benim hayatımı tekrar dengeye oturttuğum dönemin albümü. Albümde geçmiş ve şimdiki zamanımdaki dengeleri yansıttım."
Albümdeki tüm parçaların bestesi size ait. Bu parçaların kısaca hikayesini anlatır mısınız? Özellikle birileri için yazılan besteniz var mı?
"Bestelerden biri September. Eylül ayında yazmıştım ben onu. Eylül’ü severim ben. Biri Patmos, Yunan Adaları’ndan. Sevdiğim bir yerdir, orada yazmıştım. Bir tanesi George Shearing’e… Bundan 5, 6 sene evvel 92 yaşında ölen çok sevdiğim bir piyanist. To George Shearing diye yazdım. Ona ithaf ettim. Onun tarzına, stiline selam yolladım. Gloves, 1994 yılında çıkan albümümdeki ilk açılış parçasıydı, onu da çalmak istedim."
Plak olarak da çıkma sebebi nedir?
"Plak sound'u bambaşka, meraklısının plak sound'u ile de dinlemesine olanak vermek istedik. Müzik piyasasında artık CD bitiyor belki bitti. Ben son 3 albümümü Spring Water , After the hurricane ve Perfect Balance yi Plak olarak çıkarttım."
Ferit Odman ve Kağan Yıldız’la inaılmaz bir uyumunuz var. Yıllardır sizinle birlikte sahne alıyorlar. Yıllardır bu isimlere katkı sağladığını biliyoruz. Ve tabii Ernie Watts... Daha önce de birlikte birçok albüm kaydettiniz. Bu isimlerle sürekliliğinizin sebebi nedir?
"Ferit ve Kağan benim 13 yıllık dostlarım. Benim için çok kıymetliler. Ernie Watts efsane bir saksafoncu okul gibi 10 senedir 4 albümümde beraber çalıştık konserler yaptık bizi her çalışında büyülüyor eğitiyor ilham veriyor çok şanslıyız. Ernie Watts ile bir turne planladık. Hep beraber çokça konser verdik. Konserler sırasında iyice ısındık. Yaşayan bir tarih, bir okul O. Ferit, Kağan ve ben onun ağzının içine bakıyoruz çalarken. Müzik tavrını izliyoruz. 1500’ün üzerinde kayıtta çalmış. Son derece profesyonel. Bizim çaldığımız müziği alıp çok değişik kulvarlara sokuyor."
Albüm prodüktörlüğü, fotoğrafları ve tasarımı kimlere ait? Kısaca, albümde emeği geçen kimler?
"Albümüm Emre Plak’tan çıktı Hüseyin Emre hem komsum ve yıllardır tanıdığım bir büyüğüm Profüktörlüğünü ben ve Ferit Odman yaptık. Fotoğrafları Ahmet Görsev çekti plak tasarımı cazkolik Feridun Ertaşkan yaptı."