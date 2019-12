Kerem Görsev: Yaşadıklarım notalara dönüştü, notalar ise albüme

Plak olarak da çıkma sebebi nedir?



"Plak sound'u bambaşka, meraklısının plak sound'u ile de dinlemesine olanak vermek istedik. Müzik piyasasında artık CD bitiyor belki bitti. Ben son 3 albümümü Spring Water , After the hurricane ve Perfect Balance yi Plak olarak çıkarttım."



Ferit Odman ve Kağan Yıldız’la inaılmaz bir uyumunuz var. Yıllardır sizinle birlikte sahne alıyorlar. Yıllardır bu isimlere katkı sağladığını biliyoruz. Ve tabii Ernie Watts... Daha önce de birlikte birçok albüm kaydettiniz. Bu isimlerle sürekliliğinizin sebebi nedir?



"Ferit ve Kağan benim 13 yıllık dostlarım. Benim için çok kıymetliler. Ernie Watts efsane bir saksafoncu okul gibi 10 senedir 4 albümümde beraber çalıştık konserler yaptık bizi her çalışında büyülüyor eğitiyor ilham veriyor çok şanslıyız. Ernie Watts ile bir turne planladık. Hep beraber çokça konser verdik. Konserler sırasında iyice ısındık. Yaşayan bir tarih, bir okul O. Ferit, Kağan ve ben onun ağzının içine bakıyoruz çalarken. Müzik tavrını izliyoruz. 1500’ün üzerinde kayıtta çalmış. Son derece profesyonel. Bizim çaldığımız müziği alıp çok değişik kulvarlara sokuyor."